Le Vivo Y70 et ses écouteurs Bluetooth sport est à 249 € à la Fnac

A la Fnac, le pack contenant le smartphone Vivo Y70 et ses écouteurs sans fil est actuellement à 249 €.

Les bonnes affaires ne manquent pas à la Fnac. Après l’enceinte Bluetooth JBL Charge 4 à 129,99 €, c’est maintenant ce pack qui est en promo. Dans ce dernier, vous trouverez le smartphone Vivo Y70 ainsi que les écouteurs sport sans fil de Vivo. L’ensemble est affiché à 249 € au lieu de 359 € habituellement, soit une réduction de plus de 30 %.

Smartphone Vivo Y70 + les écouteurs sont à 249 € seulement

Pour ceux qui ont besoin de se racheter un smartphone, celui-ci pourrait peut-être bien faire l’affaire. Ce smartphone chinois milieu de gamme propose des caractéristiques solides pour un tarif raisonnable.

Il a divers attraits dont son design. Avec des lignes fines et un dos effet verre poli, il a tout des grands smartphones. Sa dalle AMOLED est elle aussi de bonne qualité. Petit bémol toutefois concernant sa fréquence de 60 Hz seulement.

Son processeur, le Snapdragon 665, couplé avec les 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, vous permettra de faire tourner la majorité de vos applications sans problème. Attention aux jeux ou aux applications un peu trop gourmands qui risqueraient de freiner les capacités du smartphone.

Son point fort se trouve sans aucun doute du côté de l’autonomie. Grâce à sa batterie de 4100 mAh, le Vivo Y70 peut tenir jusqu’à 2 journées sans charge, dans la limite d’une utilisation raisonnable bien évidemment.