Pack Xiaomi Mi 10T + imprimante photo Xiaomi Mi est à prix incroyable à la Fnac

Les soldes c’est aussi l’occasion de craquer sur des pack qui contiennent des produits complémentaires coup de cœur. A la Fnac, le pack smartphone Xiaomi Mi 10T, une imprimante photo Xiaomi Mi ainsi que du papier photo au tarif de 359 € au lieu de 519 €. Pour en profiter il faudra cumuler les offres de la Fnac avec une offre de remboursement Xiaomi.

Pack Xiaomi est en promo grâce à plusieurs offres cumulables

Pour acheter ce pack à 359 € il faudra donc bénéficier de plusieurs offres. Tout d’abord, la remise de la boutique qui baisse le prix de départ de 8 %, ce qui le fait passer de 519 € à 479 €. Ensuite c’est une offre de remboursement de 100 € offerte par Xiaomi qui est à utiliser jusqu’au 23 août 2021. Pour cela, il vous faudra remplir le bulletin de participation et fournir les pièces justificatives. Enfin la Fnac offre une réduction de 20 € à valoir pour les achats supérieurs à 150 €. Pour cela, il faudra copier/coller le code promo FNAC20 au moment de valider votre panier.

Concernant le smartphone, il dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement à 144 Hz. Équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865 avec une mémoire vive de 8Go et un espace de stockage de 256 Go. Il possède une batterie de 5000 mAh compatible recharge sans fil et rapide avec système d’exploitation mobile Android. Concernant les photos, il est équipé d’un triple capteur de 108 + 13 + 5 MP avec un capteur frontal de 20 MP.

Si ce modèle ne semble pas correspondre à vos attentes, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.