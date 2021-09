Pack Xiaomi Redmi Note 10S + écouteurs sans fil est à 219 €

Chez Boulanger, le pack comprenant le Xiaomi Redmi Note10S et les écouteurs Mi Earphone est à 219 €.

Cette fois c’est grâce à une offre de remboursement d’un montant de 30 € que vous allez pouvoir bénéficier d’une belle remise. En effet, le pack contenant le smartphone Xiaomi Redmi Note 10S et les écouteurs Mi Earphone vous reviendra à 219 € au lieu de 249 € chez Boulanger.

Pack smartphone Xiaomi Redmi Note 10S avec écouteurs à petit prix

Pour obtenir ce coffret au tarif de 219 € il va falloir utiliser cette offre de remboursement de 30 €. Pour cela, il faudra tout d’abord acheter ce pack au plus tard le 15/10/2021 et renvoyer ensuite le bulletin de participation que vous trouverez ici avec les documents demandés. Vous aurez ensuite 30 jours pour renvoyer le tout à l’adresse indiquée. Le remboursement de 30 € se fera par virement bancaire dans un délai de 4 à 6 semaines.

Toutefois, avant de valider votre panier chez Boulanger, vous avez certainement envie d’en savoir plus concernant la fiche technique du produit. Le Xiaomi Redmi Note 10S possède un écran Super Amoled de 6,43 pouces, un processeur SoC Helio G95 avec 6Go de RAM et une batterie très satisfaisante de 5000 mAh. Cette dernière vous permettra de tenir facilement votre journée complète et même deux journées. Les gourmands pourront toujours utiliser la charge rapide de 33W qui permettra de passe de 0% à 50% en 30 minutes seulement.

