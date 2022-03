Pam & Tommy : tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle série évènement Disney+

Le 2 février dernier, Disney+ a ajouté une nouvelle série à son catalogue Star, “Pam & Tommy”. Composée de 8 épisodes, la série retrace l’histoire d’amour tumultueuse entre Pamela Anderson et Tommy Lee et se concentre notamment sur leur lune de miel en 1995 lors de laquelle ils ont tourné une sextape qui a fait scandale à l’époque.

Pam & Tommy : distribution, synopsis, date de sortie

Les deux stars sont incarnées dans la série par Lily James, connue pour ses rôles dans Baby Driver ou encore Cendrillon (2015), et Sebastian Stan qui joue notamment le Soldat de l’hiver Bucky dans les films Marvel. On note aussi la présence de Nick Offerman (Parks and Recreation), Seth Rogen (Séduis-moi si tu peux!) ou encore Taylor Schilling (Orange is the new black).

Dans cette dernière, on retrouve les deux personnes qui ont publié la sextape dans la vraie vie, Rand Gauthier et Oncle Miltie, en train de fomenter un plan pour voler un coffre-fort chez Pamela Anderson et Tommy Lee. Ils trouvent alors une sextape et essaient de la vendre à différents distributeurs avant de finalement la publier sur Internet. Pamela Anderson est alors sur le tournage de la série Alerte à Malibu et surprend son équipe de tournage en train de découvrir sa sextape.

Si Pamela Anderson a annoncé qu’elle ne regarderait pas la série, le second intéressé, Tommy Lee, s’est quant à lui réjouit de cette nouvelle création, déclarant “Je connais Sebastian, il joue avec moi. D’après ce qu’il m’a dit, c’est une très belle histoire (…) L’histoire est vraiment cool”. Il précise cependant que “ce qui s’est réellement passé ne l’était pas”.

Vous pouvez retrouver dès maintenant les épisodes de la série Pamela & Tommy sur Disney+, dans la catégorie Star. La plateforme diffuse un épisode par semaine depuis 5 semaines. Attention, la série est réservée à un public averti et interdite aux moins de 18 ans.

La catégorie Disney Star propose lors de son lancement plus de 40 séries dont Modern Family ou encore Malcolm et plus de 250 films avec des classiques comme Le Diable s’habille en Prada ou Titanic.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Disney+.