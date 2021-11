Panne massive pour Spotify, Snapchat, TikTok, Instagram, incident en cours

Spotify, Snapchat ou encore Discord ne répondent plus. Les services semblent souffrir d’une panne générale ce mardi soir.

Si vous n’avez plus de musique, pas de panique, vous n’êtes pas seul. Spotify rencontre ce mardi soir une panne qui semble générale. Tous les supports ne semblent pas touchés de la même manière. Ainsi, de notre côté, nous parvenons à utiliser notre compte sur notre smartphone (Pixel 6 Pro). Mais c’est le seul appareil à fonctionner. Web, application Mac et même via nos enceintes connectées Google, impossible de lancer le moindre titre.

Spotify

Il en va de même pour Snapchat, TikTok, Instagram ou encore Discord. Des services qui sont aux abonnés absents en ce moment, mais pas pour tout le monde. Le site DownDetector met en évidence un afflux de rapports depuis un peu moins d’une heure sur ces différents services. Dans une moindre mesure, des jeux vidéo tels que Pokémon Go, Apex Legends ou encore Rocket League semblent touchés également.

La migration des internautes s’est opérée sur Twitter. Nombreux sont ceux qui viennent se lamenter de la panne de leurs services préférés.

Google Cloud à l’origine de la panne ?

A l’origine de cette panne massive, il semblerait que Google soit en cause. Plus particulièrement, ce serait son service de Cloud qui serait responsable. Sur une page dédiée, Google rapporte un incident à 18h53, heure française. En temps réel, Google indique que ses ingénieurs sont sur le pont. A 19h17, le groupe américain annonce qu’il n’a pas de délai avant le rétablissement de ses services. Il précise que les utilisateurs peuvent avoir une erreur 404 en accédant à certaines pages.

Du côté des services touchés, aucune réaction pour le moment. Leurs comptes Twitter restent muets et leurs services presse restent injoignables pour Spotify et Snapchat que nous avons essayé de contacter.