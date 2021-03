Panne WhatsApp et Instagram : les services de Facebook touchés par un bug ?

Instagram et WhatsApp sont en panne ce 19 mars. Seul Facebook, qui détient ces deux applications, est encore fonctionnel.

Mise à jour à 19h11 : Instagram et WhatsApp sont de nouveau opérationnels. Nous avons contacté Instagram France qui nous a indiqué qu’il ne devait s’agir que d’une panne temporaire.

Les utilisateurs d’Instagram et de WhatsApp sont pris dans la tourmente ce vendredi soir. Ces deux applications de Facebook sont inaccessibles depuis 18h30 environ. Depuis, c’est sur Twitter que les internautes viennent s’interroger sur l’origine de la panne.

De notre côté, nous ne parvenons plus à actualiser notre flux Instagram. Pour WhatsApp, ce sont les messages qui ne partent plus, affichant une petite horloge à côté d’eux. Facebook, qui détient ces deux services, fonctionne sans souci pour notre part.

Le site downdetector qui répertorie les pannes des services Web met bien en évidence un problème de connexion à Instagram et WhatsApp depuis 18h15 ce 19 mars.

Instagram sur downdetector – Crédits : Tom’s Guide / downdetector

Nous avons cherché des réponses via les comptes Twitter de WhatsApp et Instagram, mais aucun des deux n’a encore communiqué sur l’indisponibilité de leurs services. Néanmoins, on peut aisément imaginer un bug sur les serveurs de Facebook, les deux marques devant partager des données communes, appartenant à la même maison-mère.