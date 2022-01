Paper Mario The Origami King sur King

Chez Boulanger, le jeu sur Switch Paper Mario The Origami King est à 22,49 € au lieu de 44,99 €.

Si ce jeu vous intéresse, c’est le moment de profiter de cette belle promotion chez Boulanger. En effet, pour les soldes d’hiver 2022, le jeu sur la Nintendo Switch, Paper Mario : The Origami King, passe à seulement 22,49 € au lieu de 44,99 €.

Le jeu Paper Mario The Origami King est à 22,49 €

C’est une offre exceptionnelle proposée par Boulanger durant les soldes. En effet, alors que le jeu était encore à plus de 35 € lors de sa dernière promotion, il est désormais à seulement 22,49 € actuellement. Si vous n’aviez pas craqué la fois précédente, c’est le moment de le faire.

Concernant le jeu, sachez que sa particularité réside dans le fait de pouvoir voyager entre la 2D et la 3D, ce qui vous permettra de découvrir les personnages sous d’autres facettes que habitude. Voici en supplément un petit résumé qui vous permettra d’en savoir plus sur ce qui vous y attend.

« Après avoir reçu une lettre de la princesse Peach l’invitant à l’OrigamiFest , Mario, avec l’aide de Luigi, se rend au château. Là-bas, Mario tombe dans un piège, où des personnages du royaume Champignon faits d’origami ont commencé à envahir le Royaume . Dans les catacombes du Château, Mario rencontre Olivia. Avec son aide, Mario réussi à s’évader et se lance alors dans un voyage vers les cinq serpentins pour délivrer le royaume Champignon et arrêter le roi Olly, le frère d’Olivia. Durant son périple , Mario s’associera à plusieurs acolytes, tel que Bobby, un bob-omb amnésique; ou même Kamek, équipé d’un balai et magicien de Bowser . »