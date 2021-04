Paper Mario The Origami King sur Nintendo Switch est à prix réduit chez Amazon

Le jeu Paper Mario The Origami King sur Nintendo Switch est à seulement 35,63 € au lieu de 59,99 € chez Amazon.

Si vous êtes à la recherche du jeu Paper Mario The Origami King sur Nintendo Switch, c’est le moment de profiter de cette offre. Chez Amazon, le jeu est à 35,63 € au lieu de 45 € environ chez les autres marchands.

Paper Mario The Origami King sur Switch à 35,63 €

« Après avoir reçu une lettre de la princesse Peach l’invitant à l’OrigamiFest , Mario, avec l’aide de Luigi, se rend au château. Là-bas, Mario tombe dans un piège, où des personnages du royaume Champignon faits d’origami ont commencé à envahir le Royaume . Dans les catacombes du Château, Mario rencontre Olivia. Avec son aide, Mario réussi à s’évader et se lance alors dans un voyage vers les cinq serpentins pour délivrer le royaume Champignon et arrêter le roi Olly, le frère d’Olivia. Durant son périple , Mario s’associera à plusieurs acolytes, tel que Bobby, un bob-omb amnésique; ou même Kamek, équipé d’un balai et magicien de Bowser . »

Dans ce jeu, la particularité concerne les univers puisque vous voyagerez entre la 2D et la 3D, cela vous permettra de découvrir vos personnages préférés sous d’autres facettes.

Le jeu vous reviendra donc au très bon prix de 35,63 € chez Amazon au lieu de 40/45 € chez les autres marchands. Bonne nouvelle supplémentaire vous n’aurez pas de frais pour la livraison à payer puisqu’elle est offerte à partir de 25 € d’achat.