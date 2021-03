PC gamer Asus ROG Flow X13 : 300 € de réduction à la Fnac

La Fnac propose une offre tout à fait intéressant sur ce PC Asus ROG Flow X13 puisqu’il est vendu à seulement 1499 € au lieu de 1799 € soit une très belle économie de 300 € sur ce portable haut de gamme typé gaming.

Portable Asus ROG Flow X13 à 1499 € à La Fnac

Au design élégant ce PC portable est équipé d’un écran tactile de 13,4 pouces avec une résolution de 1920 x 1200 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pratique, vous pourrez utiliser votre PC normalement ou en le retournant sous forme de tablette, utilisation appréciée pour cuisiner par exemple ou encore pour regarder vos vidéos.

Avec son processeur AMD Ryzen 7-5800HS et ses 8 cœurs qui délivrent une fréquence maximale de 4,4 GHz, la puissance et les performances techniques sont au rendez-vous. Autre point positif, sa capacité de stockage SSD de 512 Go qui vous permettra de stocker vos dossiers, vos vidéos et autres tout en installant vos applications préférées.

Les gamers seront également intéressés par ce produit car avec sa carte graphique Nvidia Ge-Force GTX 1650 4 Go, il sera capable de faire tourner vos jeux vidéo sans problème. Petit bonus, le clavier qui est bien évidemment rétro éclairé, ce qui vous permettra d’être en immersion totale lors de vos séances de jeux.

Toutefois si vous avez un doute vous pouvez prendre le temps de consulter notre comparatif des meilleurs PC portables.