PC Lenovo Ideapad 3i est au prix bas de 679 € chez Cdiscount

C’est une fois de plus un deal tout à fait intéressant que vous propose le site Cdiscount. En effet après l’écran PC Gamer Lenovo à 299,99 € c’est au tour du PC portable Lenovo Ideapad 3i de bénéficier d’une belle réduction. Le PC passe donc à 679,99 € au lieu de 1099,99 €.

PC Lenovo Ideapad 3i passe à 679 € chez Cdiscount

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau PC portable avec de belles performances techniques à un prix raisonnable c’est sans doute le moment de craquer. En effet, chez Cdiscount, le PC portable LEnovo Ideapad 3i est affiché à 679,99 € au lieu de 1099,99 € soit une économie de 420 €.

Avant de valider votre commande, voici plus de détails sur la fiche technique du produit en question. Le PC possède un écran à rétroéclairage par LED de 15,6 pouces avec une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, un processeur Intel Core i5 10ème génération 10300H / 2.5 GHz avec une mémoire vive de 16 Go de RAM et d’un espace de stockage de 512 Go en SSD. Il est équipé d’une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti avec une batterie suffisante pour tenir plus de 9 heures. Il contient 2 ports USB 3.2 Gen 1, un port USB -C 3.2 Gen 1, un port HDMI, une prise combo casque/micro et un port LAN ainsi que le Bluetooth 5.0.

Toutefois, si ce modèle ne semble pas vous correspondre, vous pouvez prendre le temps de consulter notre comparatif des meilleurs PC portable.