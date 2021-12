PC Lenovo IdeaPad 5 est à moins de 500 €

Avec une belle remise de 35 %, la Fnac vous offre une belle surprise concernant ce PC portable Lenovo IdeaPad 5. En effet, sur la boutique internet, il est actuellement proposé à moins de 500 € soit à 499,99 € précisément au lieu de 779,99 €.

Le PC Lenovo IdeaPad 5 est moins cher à la Fnac

Ce PC ultraportable polyvalent propose de belles performances que ce soit pour la bureautique ou pour le multimédia. C’est donc un PC qui devrait convenir à de nombreuses personnes qui ont notamment un budget inférieur ou égal à 500 €. En effet, actuellement à la Fnac, ce modèle est affiché à 499,99 € au lieu de 779,99 € soit une belle économie très intéressante de 280 €.

Concernant le PC, voici quelques caractéristiques à prendre en compte avant de valider votre commande. Il possède un écran Full HD de 14 pouces, un processeur AMD Ryzen 5 de dernière génération, une carte graphique GPU AMD Vega 7 ainsi qu’un SSD de 256 Go et 8 Go de mémoire RAM. Côté connectique, il dispose d’un port USB Type C 3.2, deux ports USB 3.1 et un port HDMI 1.4. L’autonomie est tout à fait correcte puisqu’il est capable de tenir jusqu’à 12 heures.

