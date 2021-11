PC Lenovo IP Gaming 3 le laptop est à petit prix chez Boulanger

Si vous êtes à la recherche de votre prochain PC gaming c’est le moment de vous tourner vers ce bon plan. En effet, chez Boulanger propose une très belle réduction de 200 € sur le PC Lenovo IP Gaming 315ACH6-041. Son prix passe donc de 1099,99 € à 899,99 €.

PC Lenovo IP Gaming 3 à 899 € chez Boulanger

Vos besoins concernent aussi bien la bureautique que le gaming ? Ce PC est idéal pour vous. En effet, ce PC mise avant tout sur la polyvalence et affiche donc des performances correctes dans tous les niveaux. Grâce à une remise proposée par Boulanger, le PC passe de 1099 € à 899 €. Toutefois, avant d’effectuer votre commande, voici les caractéristiques techniques à connaître.

Avec son poids de 2,2 kilos et sa taille de 15,6 pouces, le format compact de l’ordinateur va vous permettre de l’emporter facilement dans votre sac lors de vos déplacements professionnels ou privés. Sa dalle présente une définition Full HD IPS de 1920 x 1080 pixels. Sa configuration puissante va vous permettre de faire tourner vos applications et jeux favoris. A l’intérieur, le PC est composé d’une puce AMD Ryzen 7 5800H avec 16 Go de mémoire vive. Sa carte graphique, la GTX 1650, n’est certes pas la plus puissante sur le marché, mais vous pourrez jouer sans problème.

