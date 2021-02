PC Portable Asus Zenbook Duo 14″ : le portable innovant à moins de 1000€

Profitez vite de ce bon plan chez Cdiscount concernant le portable Asus Zenbook Duo UX481FA-BM099T 14 pouces, son prix est en ce moment à 999,99 € au lieu de 1199 €.

Portable Asus Zenbook Duo 14″ à 999,99 €

C’est donc chez Cdiscount que vous allez pouvoir bénéficier de cette belle remise. Pour ce petit prix de 999,99 €, ce portable Asus est équipé d’une carte graphique Intel UHD Graphics 620 et d’un processeur Intel Core i5 (10e génération) 10210U / 1.6 GHz, de quoi vous assurer une bonne productivité au travail.

A l’allure sombre et professionnelle il reste dans la lignée des Zenbook tout en étant plus imposant grâce à son allure plus géométrique soulignée par un bleu céleste.

Quant au clavier, il profite d’un système de rétroéclairage sur plusieurs niveaux d’intensité afin de faire ressortir vos touches dans l’obscurité. Point négatif concernant le placement des poignets puisqu’il n’y pas d’endroit pour les poser. Certains se retrouveront peut-être gênés par ce placement peu naturel. Autre positionnement plutôt déstabilisant, le pavé tactile qui se retrouve lui sur la droite, cela demandera un temps d’adaptation plus ou moins long selon les personnes et selon l’utilité que vous en faites. Pour les gauchers cela sera totalement handicapant.

Ces changements sont toutefois utile puisqu’ils permettent d’avoir un écran tactile de 12 pouces baptisé ScreenPad Plus, celui-ci agit comme un écran secondaire qui vous permettra d’afficher vos recherches internet, votre playlist, etc….

Toutefois si ces bouleversements ne vous emballent pas, consultez notre comparatif des meilleurs PC portables.