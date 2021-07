PC portable Lenovo IdeaPad 3 est à moins de 700 € chez Cdiscount

Chez Cdiscount, les soldes d’été continuent et cette fois c’est le PC portable Lenovo IdeaPad 3 15ARH05 qui bénéficie d’une très belle réduction. Il passe donc à 699 € au lieu de 1099 € soit une belle économie dans votre poche de presque 400 €.

PC Lenovo IdeaPad 3 est en promo chez Cdiscount

Si vous devez changer votre PC portable, les soldes vont vous permettre de faire une belle affaire en achetant ce PC Lenovo IdeaPad 3. Chez Cdiscount, vous allez donc pouvoir économiser 399 € en ajoutant cet article à votre panier Cdiscount. Bonnes nouvelles supplémentaires, la livraison vous sera offerte quelque soit le mode de livraison que vous sélectionnerez et les membres du programme Cdiscount à volonté pourront récupérer 10 % du montant du PC dans la cagnotte Cdiscount.

Voici plus de renseignements sur la fiche technique de ce PC portable, ils vous permettront certainement de savoir si ce produit correspond à vos besoins et à vos attentes. L’IdeaPad 3 possède un écran à rétroéclairage LED de 15,6 pouces avec une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, un processeur AMD Ryzen 5 4600H cadencé à 3 GHz avec une mémoire vive de 8 Go de RAM et un espace de stockage de 512 Go en SSD. La carte graphique est une NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti. Côté connectique, le PC est équipé du Bluetooth 5.0, du Wifi, de 2 ports USB 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 1, un port HDMI, une prise casque/micro et un port LAN.

