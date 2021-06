PC Portable Lenovo Legion 5 à moins de 1000 € chez Cdiscount

Avec sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060, le PC portable Lenovo Legion 5 propose une configuration exceptionnelle pour un prix lui aussi exceptionnel chez Cdiscount. En effet, grâce à une remise et à un code promo, le PC passe à 999,99 € au lieu de 1299 €.

PC Lenovo Legion 5 à 999,99 € chez Cdiscount

Pour passer sous la barre des 1000 €, le site propose tout d’abord une remise de 200 € sur le prix de départ puis un code promo de 100 € à copier/coller lors de la validation de votre paiement. Pour l’appliquer, il vous suffira de renseigner le code LENOVOLIVE, le prix de 999,99 € s’affichera ensuite dans votre panier.

Concernant la fiche technique du PC, sachez qu’il possède un écran LCD de 15,6 pouces compatible Nvidia G-Syn et FreeSync, un processeur AMD Ryzen 5600H dernière génération, la carte graphique citée précédemment avec 8 Go de RAM ainsi qu’une capacité de stockage de 512 Go via SDD ultra rapide. A noter que le Bluetooth 5.0 est disponible.

L’autonomie est de 7 heures, mais il ne faudra pas être aussi optimiste surtout si vous utilisez le PC pour jouer. Toutefois si vous pensez que ce PC ne correspond pas à vos attentes, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs PC portables.