PC portables et écrans : promos de dernière minute chez Acer, à saisir avant le 24 décembre !

Les fêtes approchent à grands pas et il est temps pour vous d’acheter les derniers cadeaux. Pendant ces quelques jours qui précèdent Noël, Acer vous propose de ménager votre budget grâce à des offres promotionnelles alléchantes sur ses Chromebook, PC portables et moniteurs.

Appliquées dans les principales enseignes spécialisées et grandes surfaces, ces réductions vont de 50 à 150 euros et prendront fin pour la plupart d’entre elles au 24 décembre ou à l’épuisement des stocks.

Si vous voulez être certain de trouver l’appareil de votre choix et de recevoir vos achats avant Noël (les enseignes ont heureusement prévu des systèmes de livraison rapides pour cela), ne tardez plus !

Ordinateur portable Chromebook 14 pouces + souris + housse avec 26% de réduction

Besoin d’un ordinateur à petit prix, immédiatement opérationnel, pour naviguer sur le Web et profiter du meilleur de Google ? Livré avec sa housse et une souris sans-fil, ce Chromebook équipé d’un confortable et lumineux écran Full HD tactile de 14 pouces est fait pour vous. Séduisant de compacité (moins de 1,5 kg pour une épaisseur inférieur à 2 cm), cet ordinateur sous Chrome OS bénéficie d’un solide équipement avec son processeur Celeron cadencé de 1,1 GHz à 2,8 GHz en mode Turbo et ses 8 Go de mémoire vive ainsi que sa batterie longue durée. Une confortable connectivité complète l’ensemble, du Wi-Fi 5 au Bluetooth 5.0. Ce pack bénéficie d’une remise immédiate de 26%, ce qui ramène son prix à 329,99€ au lieu de 449,99€.

PC portable Aspire Vero 15,6 pouces avec 50€ de réduction

Équipé d’un grand écran Full HD de 15,6 pouces, l’Aspire Vero est animé par un processeur Intel Core i3 accompagné de 8 Go de mémoire vive et d’un confortable SSD de 512 Go. Compatible Wi-Fi 6 et bénéficiant d’une connectique complète (HDMI + 3 ports USB dont un de type-C, ce PC portable sous Windows 10, facilement démontable, séduit par son caractère évolutif. Et si vous êtes soucieux de l’environnement, cette machine devrait vous convaincre avec son châssis conçu à partir de 30% de plastique recyclé, des composants accessibles très facilement et son packaging « vert ». Cet Aspire Vero bénéficie d’une réduction de 50 euros tout rond pour un prix de 549€ au lieu de 599€ habituellement.

Chromebook 17,3 pouces avec 20% de réduction

Vous recherchez un Chromebook qui vous offre un confort maximum dans votre productivité tout en restant abordable ? Ce modèle CB317 est le premier Chromebook doté d’un grand et bel écran Full HD de 17,3 pouces avec clavier numérique. Il répondra parfaitement à vos attentes. D’autant plus que ce portable dispose de 8 Go de mémoire vive en renfort de son processeur Intel Celeron N4500 (de 1,1 GHz à 2.8 GHz en mode Turbo) et embarque une batterie capable d’assurer jusqu’à 10 heures d’autonomie. Bonne nouvelle, ce Chromebook géant bénéficie d’une remise immédiate de 20%, soit la possibilité d’en faire l’acquisition pour seulement 399,99€ au lieu de 499,99€.

Moniteur 27 pouces LED avec 50€ de réduction

Pour accompagner votre PC fixe à la maison, adoptez l’option grand large avec ce superbe moniteur de 27 pouces conçu par Acer. Au format 16:9 avec un angle de vision à 178 degrés, cet écran IPS offre un temps de réponse de 4ms et une fréquence de rafraîchissement à 60 Hz. Il profite aussi de la technologie maison ComfyView qui réduit les reflets et les effets néfastes de la lumière bleue. Il intègre enfin une connectivité complète dont deux ports HDMI 2.0 et DisplayPort ainsi qu’une prise USB3.1 Type-C. Pour cette fin d’année, son prix n’est que 149,99€ au lieu de 199,99€, soit une réduction de 50€.

PC portable Swift 14 pouces avec 150€ de réduction

Malgré son prix abordable, ce Swift 1 dispose de nombreux atouts pour séduire à commencer par son design élégant et son format compact (seulement 1,3 kg sur la balance). Équipé d’un processeur Intel Celeron N4500 avec 4 Go de mémoire vive et un SSD de 64 Go, il répondra à toutes vos exigences en matière de bureautique, y compris en situation de mobilité. Son écran Full HD de 14 pouces n’y est pas étranger, cette dalle mate est d’ailleurs traitée contre les reflets et la lumière bleue. Proposé à 299€ au lieu de 449€, ce PC portable bénéficie d’une remise exceptionnelle de 150 euros.



PC portable Gaming Nitro 17 pouces avec 100€ de réduction

À Noël, le PC portable revêt aussi des allures moins sages avec ce modèle gamer équipé d’un grand et confortable écran IPS Full HD de 17 pouces, rafraîchi à 144 Hz, et bénéficiant de la technologie ComfyView (anti-reflets et lumière bleue). Équipé d’un processeur Intel Core i5 à 2.7 GHz (4,5 GHz en mode Turbo) avec 16 Go de mémoire vive et d’un SSD de 512 Go, ce Nitro 5 embarque aussi une puissante carte graphique, la GeForce RTX 3050 Ti 4 Go de Nvidia. La connectique et la connectivité sont, pour leur part, remarquables avec une prise Gigabit Ethernet, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2, une prise HDMI et 3 ports USB (dont un type-C). Grâce à une remise de 100€, ce PC gamer est vendu 999€ au lieu de 1099€.

Cet article a été rédigé en partenariat avec Acer.