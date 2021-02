Asus ZenBook UX325 : 30% de remise à la Fnac sur ce PC Oled

C’est un bon prix que propose La Fnac pour ce PC Asus UX325EA-KG305T puisqu’il bénéficie d’une remise de presque 30 %. Il passe donc de 1799 € à 1279 € pendant les soldes.

PC ultraportable Asus : fiabilité à prix réduit

La Fnac propose donc une offre de qualité concernant ce PC Asus surtout lorsque l’on peut le trouver à 1500 € chez la concurrence. C’est donc le moment d’en profiter !

Ce PC Asus contenant des composants de qualité bénéficie donc d’une belle réduction à La Fnac. Il possède de nombreux avantages qui sauront vous séduire dont sa taille. Avec une diagonale de 13,3 pouces, il sera parfait pour vous suivre dans tous vos déplacements. Autre atout, son processeur Intel Core i7-1165G7 de 2020 et ses 16 Go de RAM, un combo qui offre des performances de pointe. Quant à son disque dur de 1 To, il vous permettra de stocker toutes vos données.

PC toutefois à éviter pour les gamers car il contient une carte graphique intégrée HD Graphics, c’est donc plus un PC destiné à la bureautique. Si ce modèle ne répond pas à vos attentes, vous devriez trouver votre bonheur parmi notre comparatif des meilleurs PC.