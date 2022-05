pCloud Family : grosse chute de prix pour le Jour International des Familles

A l’approche du Jour International des Familles, pCloud vous propose une offre exceptionnelle : la formule Family Lifetime à -75%. Pour seulement 350€ au lieu de 1400€, vous pouvez ainsi profiter de 2To à partager avec jusqu’à 5 personnes, et ce, pour toute votre vie !

Mais attention, si vous souhaitez profiter de l’offre, il va falloir être rapide. Cette remise incroyable n’est en effet valable que jusqu’au 17 mai prochain (inclus).

pCloud Family : partagez tous vos fichiers avec votre famille en toute sécurité

Grâce à pCloud et cette formule Family valable à vie, vous bénéficiez d’un espace de stockage en ligne pour vous et jusqu’à 4 membres de votre famille, ceci sans dépenser beaucoup d’argent et après un seul et unique paiement.

pCloud vous donne accès à une plateforme très facile à utiliser sur laquelle vous pouvez gérer et partager tous vos fichiers (photos, vidéos, documents, etc.) avec vos proches. Chaque membre de votre famille peut profiter de son propre espace personnel pour gérer ses fichiers et décider lesquels partager. De votre côté, en tant que propriétaire, vous pouvez définir la quantité de stockage dédiée à chaque membre.

La formule pCloud Family vous donne accès à un total de 2To de stockage à vie à partager avec 4 membres de votre famille, 30 jours d’historique de corbeille et 2To de trafic pour les liens de partage. En souscrivant l’offre, vous accédez aussi aux services Premium comme :

La protection des liens partagés par mot de passe ou date d’expiration

Le dossier public pour des liens directs vers des fichiers ou dossiers

L’intégration des images sur vos sites Internet

La possibilité d’héberger un site HTML statique

La sécurité des données est une priorité pour pCloud. La société est basée en Suisse et suit donc les lois strictes du pays concernant la protection des données. Toutes vos données sont, de plus, stockées dans un data center situé dans l’Union européenne pour une sécurité maximale.

Pour profiter de tous ces services avec -75% de remise, rendez-vous très vite sur le site de pCloud. L’offre n’est valable que quelques jours, alors ne perdez pas une seconde !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par pCloud.