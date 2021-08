Peggy Carter (Captain America) a empêché la naissance du Soldat de l’Hiver

Le Soldat de l’Hiver n’existe plus – Crédit : Marvel Studios

Le programme du mois d’août est chargé chez Disney+. Le service de streaming a dévoilé son calendrier avec une série très attendue : What If… ?. Cette dernière se déroule dans le multivers introduit par Loki et reprend les événements du Marvel Cinematic Universe (MCU) pour les modifier. Dans cette timeline, Peggy Carter est plus que le love interest d’un Captain America loin d’être vierge… La femme enfile le costume du super-héros et sauve même la vie de Bucky, annulant l’existence du Soldat de l’Hiver. Si le meilleur ami de Steve Rogers rejoint finalement le bien dans le MCU, What If… ? apporte une autre lecture.

Peggy Carter a modifié l’histoire de Captain America : The First Avenger

Le multivers est lancé dans le MCU ! Les Avengers vont affronter Kang le Conquérant, leur nouvel ennemi souhaitant mettre la main sur tous les univers parallèles. En attendant, Peggy Carter enfile le costume de Captain America dans une réalité différente. La femme empêche même Bucky de devenir le Soldat de l’Hiver. Pour rappel, le personnage « meurt » dans Captain America : The Frist Avenger en chutant d’un train, alors soldat américain.

Mais ce dernier est alors récupéré par Hydra et soumis à un programme de contrôle mental. Devenant méchant, Bucky retrouve ses esprits plus tard. Le Soldat de l’Hiver aide même les Avengers à vaincre Thanos et collabore désormais avec Faucon !

Dans What If… ?, Peggy Carter prend le sérum de super-soldat et devient Captain America. L’héroïne est bien plus rapide à réagir que Steve Rogers et s’empare du Tesseract convoité par Hydra. Cette dernière arrête alors le Crâne Rouge et ses hommes de main avant que Bucky ne soit capturé. Elle empêche donc son lavage de cerveau le transformant en Soldat de l’Hiver. Zola, chef du projet pour Hydra, est placé en détention.

Et même si une autre personne pouvait diriger le programme, Peggy Carter sauve Bucky. L’homme n’est pas utilisé pour des expériences, considéré comme un prisonnier de guerre. Rien de plus. C’est au moment de chuter du train (celui de The First Avenger) que Peggy Carter rattrape Bucky. En réponse, l’homme plaisante à propos du fait qu’elle a failli lui arracher le bras…

Si Peggy Carter empêche la naissance du Soldat de l’Hiver, ce n’est que pour le mieux. Bucky ne va jamais assassiner des innocents, contrôlé par Hydra. La femme lui épargne une existence douloureuse et faite de regrets.

