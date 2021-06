Cartes graphiques : vers la fin de la pénurie, les prix baissent jusqu’à -50%

Après de nombreux mois de pénurie et de prix stratosphériques et une crainte que cette situation dure des années, le marché des cartes graphiques semble enfin avoir entamé son retour à la normale. C’est en tout cas ce que suggère la baisse de prix enregistrée par le site ComputerBase concernant les modèles les plus récents de cartes graphiques d’AMD et de NVIDIA : la chute atteint jusqu’à 50% en Europe sur certains GPU. La disponibilité de ces différents modèles de GeForce et de Radeon s’est également très sensiblement améliorée, en partie grâce à une augmentation des volumes de production.

Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini

PS5, Xbox, RTX, Ryzen : pas de stock avant le printemps 2021, pourquoi ?

Le prix des cartes graphiques enfin en baisse

Concrètement, la baisse la plus sensible de prix concerne les modèles de milieu de gamme, soit les GeForce RTX 3060 et Radeon RX 6700 XT, avec une chute de près de 50% de leurs tarifs réels en un mois. L’évolution est moins marquée pour les cartes plus haut de gamme telles que les Radeon RX 6800 XT et GeForce GTX 3080 puisque la baisse n’atteint qu’une quinzaine de pourcents dans le meilleur des cas, mais cela reste bon à prendre après des mois de hausse. La situation est identique outre-Atlantique, même si la baisse des prix des cartes graphiques semble un peu plus lente.

Crédit : ComputerBase

Ce début de retour à la normale du marché des GPU s’explique principalement par la mise en place d’une sévère régulation des cryptomonnaies par la Chine, incitant les nombreux mineurs de Bitcoins et d’Ethereum à stopper leurs investissements et achats de cartes graphiques, voire à en revendre des quantités importantes sur le marché de l’occasion. C’est une évolution majeure du marché, après un premier trimestre record au cours duquel 700 000 GPU auraient été distribués aux mineurs de cryptomonnaies.

On espère désormais que cette tendance va se confirmer dans les prochaines semaines. A terme, cela devrait également soulager les usines des différents fondeurs et fabricants de composants, qui pourront alors être réorientées vers la production d’autres processeurs et semi-conducteurs souffrant également de pénurie.

Source : Computerbase