Perséides : la plus belle pluie d’étoiles filantes est observable dès maintenant

Les essaims de météores, ou pluies d’étoiles filantes, sont un phénomène récurrent, observable dans notre ciel terrestre. Chaque année, une trentaine de pluies d’étoiles filantes de ce genre se produisent sur Terre. Chacune d’entre elles possède des caractéristiques uniques. Ce mois de juillet, nous retrouvons les Perséides, qui ont d’ores et déjà commencé à apparaître dans notre ciel. Ce phénomène se reproduit tous les ans à la même époque.

Photo prise durant les Perséides à Austin, au Texas. Crédit : Wikipédia

La NASA l’a confirmé, les Perséides, essaim de météores observables à l’œil nu, ont commencé. Elles se traduisent par de magnifiques panoramas. D’après la NASA, il s’agit tout simplement de la « meilleure pluie de météores de l’année ».

Les Perséides, la plus belle pluie d’étoiles filantes de l’année selon la NASA

Ce phénomène se caractérise par l’apparition d’étoiles filantes, jusqu’à 100 par heure. La période la plus intense se situe généralement au milieu du mois d’Août. Toutefois, le phénomène est observable cette année entre le 14 et le 24 Août. Les Perséides se manifestent par l’apparition de petits points lumineux, se déplaçant très vite dans le ciel et laissant derrière eux de longs faisceaux de lumière.

Les Perséides sont visibles depuis à peu près n’importe où dans l’hémisphère nord. Il est très facile de les observer, même pour les non-initiés. Il suffit de scruter le ciel et d’attendre que le phénomène se manifeste. Selon la NASA, le meilleur moment pour les observer serait peu avant le lever du soleil, afin de profiter pleinement de la beauté du spectacle.

L’agence précise toutefois que ce n’est pas obligatoire, et que les étoiles filantes peuvent être observées généralement à partir d’environ 22h. Pour les observer dans des conditions optimales, n’hésitez pas à sortir un peu plus tôt et à commencer à regarder le ciel pendant une trentaine de minutes pour habituer vos yeux au changement de luminosité. Evidemment, le spectacle sera bien plus impressionnant si vous vous situez dans une zone peu urbaine, loin de la luminosité des villes.

Les satellites Starlink photobombent une pluie de météores

