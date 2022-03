phone (1) : le premier smartphone de Nothing sortira l’été prochain

Lors d’une conférence virtuelle, Nothing a officialisé son premier smartphone nommé phone (1) dont le lancement est prévu pour cet été. Celui-ci tournera notamment sous Nothing OS, le système d’exploitation maison de la firme de Carl Pei.

Nothing s’invite sur le marché des smartphones – Crédit : Nothing

La start-up de Carl Pei continue sa marche en avant. Après les écouteurs Nothing Ear (1) dont vous pouvez retrouver le test ici, il se murmurait que Nothing prévoyait de lancer son premier smartphone. Si l’on se fie à la stratégie de la marque pour ses écouteurs, celui-ci devrait être vendu un prix attractif tout en proposant une fiche technique très correcte. Un moyen de rivaliser les géants d’un marché toujours plus concurrentiel.

Quoi qu’il en soit, les rumeurs se sont avérées exactes puisque le cofondateur de OnePlus vient de présenter le phone (1) lors de la conférence Nothing (event) : The Truth. Ce téléphone sera notamment propulsé par un processeur Snapdragon. Justement, une photo volée lors du MWC 2022 montrait le PDG affairé à dévoiler un smartphone à Cristiano Amon, le patron de Qualcomm. D’aucuns avaient alors estimé qu’il s’agissait du premier téléphone du constructeur sur le point d’être présenté.

Nothing OS – Crédit : Nothing Nothing OS – Crédit : Nothing Nothing OS – Crédit : Nothing

Le phone (1) introduira Nothing OS

Nous savons désormais que le smartphone sortira cet été. Et Carl Pei d’affirmer pompeusement que ce lancement marquera « le début du changement sur le marché endormi des smartphones ». La start-up a notamment levé 144 millions de dollars et mobilisé plus de 300 personnes pour mettre sur pied le phone (1).

Ce dernier aura la particularité de tourner sous Nothing OS, un système d’exploitation basé sur Android « où chaque fonctionnalité a une vraie valeur ajoutée pour les utilisateurs », vante le constructeur. Et d’évoquer la rapidité et la fluidité accrues offerte par cet OS compatible avec les appareils Nothing, mais aussi avec ceux d’autres constructeurs. Un premier aperçu du système sera ainsi mis à disposition en avril prochain par l’entremise de son lanceur d’applications, accessible sur certains smartphones.

Nothing ajoute que son phone(1) bénéficiera de trois ans de mises à jour d’Android et de quatre ans de mises à jour de sécurité