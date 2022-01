Pinocchio : teaser pour le film Netflix très éloigné de Disney

Pinocchio, nouveau film de Guillermo del Toro prévu sur Netflix, dévoile un teaser. Et on découvre une ambiance éloignée de l’adaptation de Disney !

Premier teaser pour le prochain Guillermo del Toro – Crédit : Netflix

Décidément, Guillermo del Toro carbure ! Le cinéaste d’origine mexicaine a récemment sorti son nouveau film, Nightmare Alley, encore dans les salles françaises. Un long-métrage réunissant de grosses stars comme Bradley Cooper, Rooney Mara et Cate Blanchett. Et aujourd’hui, le réalisateur dévoile une nouvelle adaptation de Pinocchio. Une œuvre en stop-motion sous forme de comédie musicale destinée à Netflix. C’est en décembre prochain que le géant du streaming lance le prochain film de Guillermo del Toro. Et aujourd’hui, place à un teaser bien éloigné de l’itération de Disney !

Une approche moins enfantine que Disney du roman de Carlo Collodi

Si les fans de Guillermo del Toro ont attendu 4 ans entre les deux derniers films du cinéaste, le prochain arrive plus rapidement que prévu. Nightmare Alley squatte encore les salles obscures et le nouveau projet du mexicain se dévoile : Pinocchio. Une adaptation moins enfantine que celle de Disney sous forme de comédie musicale en stop-motion. Un premier teaser pour ce film prévu pour décembre 2022 se dévoile avec Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) dans le rôle du Cricket. Un extrait court, certes, mais qui permet de découvrir ce projet en collaboration avec Mark Gustafson.

Pour le reste du casting, les spectateurs découvriront Gregory Mann dans le rôle de Pinocchio, Finn Wolfhard (Stranger Things), Cate Blanchett, John Turturro (The Batman), Ron Perlman, Christoph Waltz, Tilda Swinton, etc. Cette version se déroule dans les années 30 en pleine montée du fascisme en Italie. Mussolini contrôle le pays.

Voici ce que Guillermo del Toro veut apporter avec son Pinocchio :

Dans notre histoire, Pinocchio est une âme innocente avec un père insensible qui se perd dans un monde qu’il ne peut pas comprendre. Il s’embarque dans un voyage extraordinaire qui le laisse avec une profonde compréhension de son père et du monde réel. J’ai toujours voulu faire ce film, aussi loin que je me souvienne. Guillermo del Toro

Source : Variety