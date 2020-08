Pixel 4a 5G et Pixel 5 : l’aperçu et les caractéristiques des deux smartphones ont fuité

L’aperçu des Pixel 4a 5G et Pixel 5 a fuité dans une image les montrant côte à côte. Un utilisateur Reddit en est à l’origine. Il a aussi dévoilé les caractéristiques techniques des smartphones attendus de Google depuis l’annonce du Pixel 4a.

Crédit : murdurturtle – Reddit

Les précommandes du Google Pixel 4a ne s’ouvrent que le 10 septembre, mais sa version 5G fait déjà parler d’elle bien que Google n’ait encore rien confirmé à son sujet. Le Pixel 5 n’est pas non plus épargné par les leakers. Un récent benchmark en fuite l’annonçait même moins puissant que le Pixel 4. Quoi qu’il en soit, nous avons aujourd’hui des informations encore plus croustillantes à vous faire partager.

Le Google Pixel 4a 5G aurait un capteur photo supplémentaire

Nos confrères de 9to5Google ont repéré le commentaire d’un utilisateur Reddit avant qu’il ne soit supprimé. L’utilisateur en question a partagé une photo des Pixel 4a 5G et Pixel 5. Ces deux smartphones sont présentés côte à côte sur cette photo qui nous confirme que le Pixel 4a 5G (à droite de l’image) possède un capteur photo supplémentaire par rapport au Pixel 4a. Il semble aussi évident que son écran est nettement plus grand que celui du Pixel 4a et que celui du Pixel 5 qui se situe à sa gauche sur la photo.

L’utilisateur Reddit ne s’est pas contenté de partager une photo. Il a également inclus les caractéristiques techniques de ces deux smartphones ainsi que les informations relatives à leur batterie respective. Le Pixel 4a 5G devrait être équipé d’une batterie de 3 800 mAh, donc supérieure à celle qui est présente sur le Pixel 4a. Quant à lui, le Pixel 5 aurait une batterie encore plus performante de 4 000 mAh. Du côté du processeur, les smartphones seraient tous deux dotés du Snapdragon 765G. De plus, le Pixel 5 n’aurait pas de prise jack comme le Pixel 4a 5G, mais son écran bénéficierait d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz contre 60 Hz pour le Pixel 4a 5G. Enfin, le Google Pixel 4a 5G serait limité à 6 Go de RAM tandis que le Pixel 5 en accueillerait 8.

Pour le moment, nous vous conseillons de prendre cette fuite avec des pincettes, bien qu’elle semble confirmer les informations précédentes dont nous vous avions fait part. Normalement, il y a de fortes chances que Google dévoile ses Pixel 4a 5G et Pixel 5 le 30 septembre prochain.

Source : Engadget