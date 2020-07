Pixel 4a : Google confirme la date de sortie de son smartphone milieu de gamme

Crédit : Google

Le Google Pixel 4a sort le 3 août prochain. La firme de Mountain View s’est enfin décidée à le confirmer à seulement quelques jours de l’évènement. La fuite venant du leaker John Prosser en début de semaine était donc correcte. Le smartphone milieu de gamme de Google sera donc annoncé la veille de la commercialisation de son rival. En effet, le OnePlus Nord sera disponible à partir du 4 août sur le site de OnePlus, chez Fnac/Darty et Amazon. Google espère-t-il faire changer d’avis les utilisateurs qui ont prévu de commander le smartphone du constructeur chinois avec sa présentation ? Impossible de savoir, mais il ne fait aucun doute que le choix entre le Pixel 4a et le OnePlus Nord sera un sujet très populaire sur les forums spécialisés.

Google n’a pas annoncé la date de sortie d’une manière traditionnelle sur les réseaux sociaux par exemple. Il a mis en ligne une nouvelle page sur le Google Store. Au premier coup d’œil, tout porte à croire qu’il s’agit d’une page en cours de développement qui aurait été partagée trop tôt. En effet, elle contient le fameux texte latin « Lorem ipsum » qui est temporairement utilisé dans le développement web avant d’ajouter le véritable contenu d’une page.

Cette page est en réalité un easter egg de Google. Comme vous pouvez le voir, les mots du sous-titre sont cachés par des blocs gris. Vous remarquerez qu’ils changent de couleur en cliquant dessus. Il vous suffit de trouver la bonne combinaison de couleurs de la palette de Google pour « gagner ». Si vous voulez la solution tout de suite, les couleurs à sélectionner dans l’ordre sont bleu, rouge, jaune, bleu, vert et rouge. Les mots se révèlent alors pour former la phrase : « Juste ce que vous attendiez ». La date du 3 août s’affiche alors en grand au milieu de la page.

Nous y apercevons également la forme d’un smartphone avec un effet de fond transparent. Le look du Pixel 4a est de toute façon déjà connu. Google l’a lui-même accidentellement révélé il y a deux semaines. Pour rappel, le Pixel 4a devrait accueillir un Snapdragon 730G, 6 Go de RAM et un stockage de base de 64 Go.

