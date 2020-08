Pixel 4a : les caractéristiques confirmées, un Pixel 4a 5G en approche

A l’origine prévu pour le mois de mai, puis retardé de multiples fois à cause du coronavirus, le Pixel 4a pointe enfin le bout de son nez. Le leaker renommé Ishan Agarwal a partagé aujourd’hui via son compte Twitter toutes les informations concernant le futur téléphone milieu de gamme de Google.

En plus de nous confirmer ses caractéristiques techniques, basées sur des informations qu’il a reçu d’un autre utilisateur, Ishan Agarwal confirme également qu’un Pixel 4a 5G sera dévoilé en même temps que les Pixel 5 cet automne.

Google a officiellement confirmé qu’un nouveau téléphone Pixel arrivera ce lundi 3 août. La société californienne a également divulgué par erreur la photo d’un téléphone le mois dernier qui correspond à toutes les fuites récentes.

Ainsi, selon la fiche technique fournie qui vient confirmer certaines caractéristiques techniques apparues dans un benchmark, le Pixel 4a s’appuiera sur le chipset Qualcomm Snapdragon 730G, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage interne, et il sera équipé d’une batterie de 3 140 mAh avec une charge rapide de 18 W. Le 4a aura un écran 5,81 pouces OLED au format 19,5:9 qui comprendra les fonctions Always On Display et Now Playing. En plus de la prise jack, le téléphone devrait avoir des hauts-parleurs stéréo, ce qui n’est pas commun dans cette gamme de prix.

Agarwal a également fourni des informations supplémentaires sur la disponibilité et les prix, le Pixel 4a devant être mis en vente à 349 dollars aux États-Unis. Il sera également disponible au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Australie, au Japon et au Canada.

Un Pixel 4a 5G cet automne

Le Google Pixel 4a 5G devrait être lancé conjointement avec le Pixel 5. Si les informations communiquées par le leaker sont exactes, il ne coûtera que 499 dollars aux États-Unis.

Les deux appareils seraient équipés du chipset Qualcomm Snapdragon 765G, qui intègre un modem 5G. On peut s’attendre à au moins 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne pour la version standard. Il se pourrait que le Pixel 4a 5G dispose de deux caméras à l’arrière, contre une seulement sur le Pixel 4a. Elles seraient toutes les deux héritées du Pixel 4 actuel.

