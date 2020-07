Pixel 4a : un nouveau benchmark pourrait confirmer certaines de ses caractéristiques

Le Pixel 4a était censé sortir en début d’année, mais la pandémie a obligé Google à revoir ses plans. Les rendus du téléphones, dévoilés par le leaker OnLeaks, sont déjà disponible depuis décembre 2019. Les premières photos du téléphone, elles, datent de mars 2020. Nous savons que le téléphone est déjà prêt à être officialisé depuis un bon moment.

Crédit : OnLeaks / 91Mobiles

Cela fait maintenant quelques mois que Google doit lancer son Pixel 4a, étant donné que le Pixel 3a a été lancé en mai de l’année dernière. La société a d’ailleurs déjà arrêté la production de son Pixel 3a et 3a XL.

Le listing de Geekbench nous apprend que le nom de code du smartphone est « Sunfish« , comme on peut le voir mentionne sur le champ de la carte mère. Il dispose également d’un processeur identifié comme étant un « ARM implementer 81 architecture 8 variant 13 part 2052 revision 14 ». Il se pourrait que nous ayons ici à faire à un Snapdragon 730G. C’est un processeur milieu de gamme de Qualcomm que l’on retrouve par exemple sur le Xiaomi Mi Note 10, dont nous avions comparé les performances photo avec le Pixel 4.

Le SoC est couplé à 6 Go de RAM et le téléphone dispose d’un système d’exploitation Android 10. Comme les autres téléphones Pixel, le Pixel 4a offrira une expérience Android pure. Le téléphone avait déjà été repéré sur Geekbench en mai avec les mêmes caractéristiques.

Pixel 4a : Google publie accidentellement une photo de son nouveau smartphone milieu de gamme

Quelles autres caractéristiques peut-on attendre ?

Le téléphone aurait un écran IPS LCD de 5,81 pouces avec une définition de 1050 x 2340 pixels (444 ppi) et un ratio de 19.5:9. Le stockage devrait débuter à 64 Go. La batterie de 3 080 mAh pourrait être rechargée à une puissance de 18W. La caméra frontale de 8MP est logée dans un poinçon et le capteur photo à l’arrière serait de 12.2MP. Bonne nouvelle, le smartphone conserverait sa prise jack. Le Pixel 4a devrait également être très abordable.

Source : nashvillechatterclass