Pixel 5a : on sait tout du smartphone de Google qui arrivera le 26 août

Plus tôt dans la semaine, nous avons eu notre premier aperçu officiel des Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Pour clore la semaine, le leaker Jon Prosser a révélé plus d’informations sur le prochain Pixel 5a, qui devrait arriver dès la fin du mois.

Selon le célèbre leaker Jon Prosser, le modèle de milieu de gamme Pixel 5a tant attendu sera lancé le 26 août prochain, et nous connaissons déjà l’intégralité de ses caractéristiques techniques.

Pixel 5a – Crédit : OnLeaks

Le Pixel 5a sera doté d’un écran AMOLED de 6,4 pouces 90 Hz. Il est donc un peu plus grand que le Pixel 5, qui disposait lui d’un écran de seulement 6 pouces. Le smartphone sera propulsé par le Snapdragon 765G et 6 Go de mémoire vive. Il s’agit donc du même processeur que le Pixel 5 de l’année dernière, que nous avions pu tester. Le smartphone sera alimenté par une batterie généreuse de 4650 mAh, qui devrait fournir au smartphone une bonne autonomie.

Le design du smartphone avait été dévoilé au mois de février par le leaker OnLeaks. On sait par conséquent qu’il profitera de certaines des spécifications du Pixel 4a 5G, telles qu’une prise jack 3,5 mm sur la partie supérieure du téléphone.

Le Pixel 5a ne sera malheureusement pas disponible en France

Malheureusement pour nous, le smartphone milieu de gamme de Google ne devrait pas être disponible en France. En effet, le Pixel 5a ne devrait sortir que sur deux marchés : les États-Unis et le Japon. Il faudra donc vraisemblablement l’importer si vous voulez l’essayer. De plus, un seul coloris serait proposé : Mostly Black.

D’après Jon Prosser, le Pixel 5a devrait être vendu au prix de 449 dollars, soit un peu plus cher que le OnePlus Nord 2 que nous avions récemment pu tester. Pourtant, le smartphone de OnePlus à 399 euros semble proposer un bien meilleur rapport qualité prix. En effet, il dispose de 8 Go de RAM, d’un meilleur processeur Dimensity 1200-AI, et du même capteur photo que les OnePlus 9 et 9 Pro.

Ceux qui attendaient un nouveau smartphone Google devront donc patienter jusqu’à la sortie des Pixel 6 et 6 Pro cet automne. En début de semaine, Google a surpris en dévoilant ses deux smartphones en avance et en confirmant l’arrivée d’une puce maison nommée « Tensor ».

Source : Front Page Tech