Pixel 6 et 6 Pro : la fiche technique des smartphones de Google a été dévoilée !

Contrairement aux Pixel précédents, il semblerait que les Pixel 6 et 6 Pro aient droit à des caractéristiques très haut de gamme, et devraient notamment grandement améliorer la partie photo.

Google Pixel 6 et 6 Pro – Crédit : Jon Prosser

Après avoir dévoilé le design des deux smartphones au mois de mai dernier, Jon Prosser a désormais révélé une bonne partie de leur fiche technique. D’après lui, les Pixel 6 et 6 Pro seront bien équipés d’une puce nommée « Whitechapel » conçue par Google lui-même. Il n’a partagé aucune information concernant sa puissance, mais nous savons qu’elle devrait rivaliser avec le Snapdragon 870 de Qualcomm.

À l’avant, on retrouvera un écran AMOLED de 6,4 pouces sur le Pixel 6, et un écran AMOLED de 6,71 pouces sur le Pixel 6 Pro. D’après les informations précédentes, les deux seraient compatibles 120 Hz et seront respectivement FHD+ et QHD+. Le Pixel 6 sera alimenté par une batterie de 4614 mAh, contre 5000 mAh sur la version Pro.

Google améliore enfin la partie photo de ses smartphones !

Même si l’algorithme de Google fait parfois des miracles, les Pixel récents ont jusqu’à présent toujours été freinés par les vieux capteurs qu’utilisait le géant américain depuis maintenant des années. Cela devrait enfin changer en fin d’année avec les Pixel 6 et 6 Pro.

Côté photo, on retrouvera le capteur principal de 50 MP qu’avait dévoilé le leaker @heyitsyogesh ainsi qu’un capteur ultra grand-angle de 12 MP. La version Pro a droit à un troisième capteur périscope de 48 MP, qui devrait permettre un zoom optique 5X. À l’avant, le Pixel 6 pourra compter sur une caméra selfie de 8 MP, et le Pixel 6 sur une caméra de 12 MP.

Cela confirme que Max Weinbach avait donné il y a quelques mois concernant les caractéristiques techniques des Pixel 6 et 6 Pro. Pour l’instant, les informations sur son prix indiquent qu’ils seront bien plus chers que leurs prédécesseurs, sans toutefois dévoiler un tarif précis. Cependant, on sait à présent que le Pixel 6 sera disponible avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, tandis que le Pixel 6 Pro profitera de 12 Go de RAM et 128, 256 ou 512 Go de stockage.

Source : Front Page Tech