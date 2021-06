Pixel 6 et 6 Pro : les coques des smartphones confirment le nouveau design

Plusieurs mois avant l’annonce officielle des Pixel 6 et 6 Pro, nous avons déjà une meilleure idée du nouveau design de la gamme, et notamment de leur module photo horizontal. Des photos de coques aperçues sur Weibo viennent confirmer la grosse barre abritant les capteurs.

Google lancera les Pixel 6 et 6 Pro au quatrième trimestre de cette année, probablement aux alentours du mois d’octobre. Ils devraient notamment proposer un tout nouveau design, et une véritable révolution au niveau de la photo.

Coques Pixel 4a XL, Pixel 6 et 6 Pro – Crédit : MyDrivers

Cette année, Google aurait choisi d’utiliser un capteur principal Sony de 50 MP, qui aurait une taille bien plus importante que les capteurs des pixels précédents. Les coques confirment que le module photo sera très proéminent, ce qui laisse penser que les gros capteurs seront particulièrement à l’aise en basse luminosité. Le capteur principal du Pixel 6 sera accompagné par un second capteur ultra grand-angle dont les caractéristiques sont encore inconnues.

Sur le Pixel 6 Pro, les caméras à l’arrière sont également placées sur une ligne horizontale, et seraient au nombre de trois. On retrouvera le capteur de 50 MP, un capteur ultra grand-angle ainsi qu’un périscope de 8 MP qui permettra un zoom optique 5X. Les autres trous que vous pouvez voir dans les coques sont le flash LED, le microphone, ainsi qu’un capteur dédié à la correction des couleurs.

Que sait-on des Pixel 6 et 6 Pro ?

Depuis quelques semaines maintenant, nous savons que les Pixel 6 et 6 Pro seront les premiers à être équipé d’un processeur nommé « Whitechapel » en interne, conçu en partenariat avec Samsung. La puce serait aussi puissante qu’un Snapdragon 870 de Qualcomm, et proposerait la même partie graphique Mali que les récents Galaxy S21.

Outre le nouveau CPU et le GPU, c’est surtout au niveau de l’intelligence artificielle et de la photo que Google va concentrer ses efforts. En effet, Google proposerait des NPU et ISP faits maison. Le NPU (Neutral Process Unit) est une puce dédiée à l’Intelligence Artificielle. L’ISP (Image Signal Processor), quant à lui, est dédié au traitement de la photo.

Enfin, d’après Max Weinbach, nous savons désormais que le Pixel 6 sera équipé d’un écran FHD+ OLED 120 Hz, tandis que le Pixel 6 Pro offrira un écran QHD+ OLED 120 Hz. Ils seront respectivement alimentés par des batteries de 4500 mAh et de 5000 mAh.

Source : MyDrivers