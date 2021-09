Pixel 6 : Google dévoile le nouveau design de son smartphone en vidéo !

Avec le slogan « For All You Are » (Pour tout ce que vous êtes), cette vidéo de 30 secondes nous donne notre premier véritable aperçu, sans rendu, du nouveau smartphone de Google qui sera présenté à l’automne.

Pixel 6 – Crédit : Google

Nous avions eu un premier aperçu du nouveau design du Pixel 6 en mai dernier grâce au leaker Jon Prosser, et Google avait récemment confirmé ces fuites en dévoilant des rendus officiels du smartphone au début du mois d’août, plusieurs mois avant sa présentation. Avec cette nouvelle vidéo promotionnelle, Google espère couper l’herbe sous le pied des leakers en dévoilant des images réelles du smartphone, plutôt que celles-ci fuitent sur la toile d’ici les prochains jours.

La vidéo de Google présente non seulement le Pixel 6 dans les mains de différents utilisateurs, mais également des éléments de design d’Android 12. Au début de la vidéo, on peut par exemple voir un slider de volume, des fonds d’écrans, des horloges qui reprennent le thème « Material You » ou encore des boutons d’accès rapide.

Google va tout miser sur sa puce Tensor

Dans la description de sa vidéo, Google annonce que le Pixel 6 est « le tout premier téléphone entièrement Google qui s’améliore au fil du temps en apprenant de la façon dont vous l’utilisez et en s’adaptant à vos besoins. ». Google fait ici bien sûr référence à sa nouvelle puce maison Tensor. L’entreprise américaine aurait porté une attention toute particulière à la partie intelligence artificielle de son processeur, de sorte qu’il puisse comprendre vos habitudes et s’améliorer avec le temps grâce à des algorithmes de Deep Learning.

Comme vous le savez probablement à présent, le Pixel 6 aura la particularité d’être de deux coloris différents, un de chaque côté du module photo horizontal. La vidéo dévoile différents coloris pour le smartphone. On le voit notamment apparaître en jaune et orange, en blanc et vert, en rose et rouge. On s’attend également à ce que Google dévoile une variante moins colorée en noir.

Il faudra encore se montrer patient avant de pouvoir essayer les nouveaux smartphones de Google, puisque les Pixel 6 et 6 Pro ne devraient pas être lancés avant le 28 octobre prochain. Jon Prosser avait précisé qu’il serait possible de précommander les Pixel 6 et 6 Pro dès le 19 octobre, mais les livraisons débuteront bien le 28.

Source : Made by Google