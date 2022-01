Pixel 6a : Google mentionne enfin le smartphone… dans un livre de coloriage

Un premier rendu du Pixel 6a – Crédit : OnLeaks

Il y a quelques jours, deux leakers ont affirmé que Google allait lancer le Pixel 6a dans le grand bain en mai prochain. Un timing de sortie similaire à celui du Pixel 3a. Le Pixel 4a et le Pixel 5a avaient quant à eux débarqué sur le marché lors du mois d’août. Si les fuites ne laissaient pas de place aux doutes, Google vient d’évoquer pour la première l’existence du Pixel 6a, la variante milieu de gamme des Pixel 6 fraîchement sortis.

Il existe un groupe réservé aux aficionados américains des produits Pixel, le « Pixel Superfans ». Les membres ont eu récemment la bonne surprise de recevoir une enceinte Nest ainsi qu’un livre de coloriage, relate droid-life. Au dos de l’objet, on tombe notamment sur un QR Code qui permet d’accéder au site colors.withgoogle.com où il est possible de colorier en ligne. Un peu plus bas, un sommaire mentionne les différents produits Google se trouvant dans le livre… dont le Pixel 6a !

Pixel 6a : vers une sortie en main prochain

Il s’agit visiblement d’une coquille puisque le Pixel 6a n’apparaît pas aux pages indiqués. C’est toutefois une première confirmation officielle que le smartphone est bien dans les cartons. Mais à quoi ressemblera le smartphone le plus abordable de la gamme Pixel 6 ? Quelles seront ses caractéristiques techniques majeures ? Le Pixel 6a sera-t-il le smartphone le plus intéressant de la série ?

En novembre dernier, OnLeaks avait notamment publié plusieurs rendus du Pixel 6a. L’occasion de constater que son design devrait largement se rapprocher du Pixel 6, notamment au niveau du large module photo situé au dos. Le constructeur aurait misé sur une dalle AMOLED de 6,2 pouces, soit un tantinet moins que les 6,4 pouces de son grand frère. D’après 9to5Google, il serait propulsé par le fameux le SoC Tensor cher au Pixel 6.

En revanche, la partie photo devrait être moins étoffée. Son capteur principal serait notamment de 12,2 mégapixels (comme sur le Pixel 5a). On reste ainsi bien en deçà du capteur de 50 mégapixels du Pixel 6.

Source : droid-life