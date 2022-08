Pixel 6a : le smartphone 5G de Google est à seulement 1€ chez Bouygues Telecom

Avec Bouygues Telecom, offrez-vous le Google Pixel 6a pour seulement 1€ + 4€ / mois pendant 24 mois grâce au forfait Sensation 170 Go et à un remboursement. On fait le point sur l’offre dans la suite de l’article.

L’excellent Pixel 6a est à l’honneur chez Bouygues Telecom ! Dès aujourd’hui, l’opérateur téléphonique permet de profiter d’une offre incroyable sur le smartphone 5G de Google. Le dernier téléphone de la firme de Mountain View est en effet à seulement 1€ + 4€ / mois pendant 24 mois.

Afin de bénéficier du petit prix sur le Pixel 6a, il suffit de :

Envoyer un coupon de remboursement après avoir acheté le smartphone

Souscrire au forfait Sensation 170 Go avec un engagement de 24 mois

Le forfait Sensation de Bouygues Telecom avec smartphone est à 25,99€ / mois pendant 12 mois, puis 42,99€ / mois. Il comprend 170 Go d’Internet mobile en 4G, des appels et SMS illimités en France métropolitaine, et depuis l’Europe/DOM, et la Suisse vers la France & ces pays ; et des appels illimités vers les fixes de 120 pays. À l’étranger, une enveloppe de data de 80 Go est utilisable depuis l’Europe, les DOM, les Etats-Unis, le Canada et la Suisse.

Le Google Pixel 6a en détails

Disponible dans l’Hexagone depuis la fin du mois de juillet 2022, le Google Pixel 6a est un smartphone qui possède un écran AMOLED tactile de 6,13 pouces avec une résolution en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu’à 60 Hz. L’appareil embarque aussi une mémoire vive de 6 Go de RAM, un espace de stockage interne non extensible de 128 Go, le processeur Google Tensor et une batterie d’une capacité de 4410 mAh. Concernant l’OS, on retrouve le système d’exploitation mobile Android 12.

Du côté de l’APN, les amateurs de belles photographies auront droit à un objectif grand-angle de 12 MP, un objectif ultra grand-angle de 12 MP et une caméra frontale de 8 MP dédiée aux selfies. Pour la connectique, la norme Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.2, le NFC, l’USB Type-C et le GPS sont notamment de la partie.

Le Google Pixel 6a et le forfait Sensation 170 Go de Bouygues Telecom vous conviennent ? Si c’est le cas, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

