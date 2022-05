Pixel 7 Ultra : Google préparerait un troisième et mystérieux smartphone premium

Prototype de Pixel 7 © DR

En décortiquant une partie du code accessible au grand public du projet Open Source Android, nos confrères de 9To5Google ont réussi à récupérer de premières bribes d’informations sur les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, les prochains smartphones de Google.

Le Pixel 7 aurait comme nom de code Panther et le Pixel 7 Pro, Cheetah. Mais deux autres smartphones ont également été repérés par nos confrères : Felix et Lynx, qui pourraient bien être le Pixel 7a et un autre smartphone haut de gamme, encore inconnu.

Vers un Pixel 7 ultra haut de gamme ?

Nos confrères indiquent qu’il pourrait s’agir du fameux Pixel pliable, fonctionnant sur une puce Tensor de 2e génération. Mais rien n’est moins sûr. Ils évoquent avant tout la possibilité qu’il s’agisse d’une sorte de « Pixel 7 Ultra », un smartphone premium, doté de caractéristiques musclées.

Google préparait ainsi un appareil doté d’un écran complètement différent, étiqueté G10. Peu d’informations sont encore connues à son sujet, si ce n’est qu’il serait capable de fonctionner à 120 Hz, tout comme le Pixel 6 Pro, avec une résolution de 1440 × 3120 pixels. Cette dalle serait conçue par BOE (et pas par Samsung). Elle mesurerait en outre 71 x 155 mm, écartant de facto la possibilité qu’il s’agisse de la future tablette Pixel ou du Pixel Fold.

Les morceaux de code récupérés dans l’Android Open Source Program révèlent qu’il tournera bel et bien sous Android et qu’il sera alimenté par une puce Tensor, comme les appareils de la gamme des Pixel 7, qui devraient ressembler aux Pixel 6.

Il ne s’agit donc pour l’instant que de bruits de couloirs, mais tout porte à croire que Google planche bel et bien sur une troisième version de sa future gamme de smartphones. Après tout, Samsung et Apple le font déjà avec leurs propres appareils, alors pourquoi la firme de Mountain View ne le ferait-elle pas ? Dans l’attente, sachez qu’un prototype de Pixel 7 a déjà été repéré sur eBay.

Source : 9To5Google