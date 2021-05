Pixel Buds A-Series : Google confirme lui-même ses prochains écouteurs true wireless

Décidément, Google est plus qu’impatient d’annoncer les Pixel Buds A-Series, aussi connus sous le nom de Pixel Buds A. Après avoir dévoilé par erreur ses prochains écouteurs true wireless dans un mail envoyé aux abonnés de la newsletter du Google Nest le mois dernier, Google a de nouveau malencontreusement annoncé les Pixel Buds A-Series.

Les Google Pixel Buds actuels – Crédit : Google

Le compte Twitter officiel d’Android a brièvement posté un tweet confirmant que « les nouveaux Pixel Buds A-Series sont arrivés. Profitez d’un appairage Bluetooth en un clic avec la mise à jour de l’expérience Fast Pair ». Disponible depuis 2017, ce dispositif d’appairage made by Google permet de connecter facilement et rapidement les accessoires avec les smartphones Android.

Google Pixel Buds A-Series : des écouteurs true wireless plus accessibles et compatibles avec le Fast Pair

En plus de la description des nouveaux Pixel Buds A-Series, le compte Twitter d’Android a partagé une photo des écouteurs true wireless. Ils ressemblent comme deux gouttes d’eau à leurs prédécesseurs, les Google Pixel Buds 2 sortis l’année dernière. Selon toutes les fuites qui nous sont parvenues jusqu’à présent, la différence principale entre les deux générations de Pixel Buds serait l’absence du deuxième indicateur lumineux qui se trouve normalement à l’intérieur de l’étui. De plus, l’intérieur de l’étui semble également être assorti à la couleur des écouteurs, ce qui n’est pas le cas sur les Pixel Buds actuels.

Le tweet d’Android n’a pas révélé d’informations supplémentaires sur les Google Pixel Buds A-Series. Néanmoins, cette dénomination laisse indiquer que les écouteurs true wireless seront proposés à un prix plus accessible, mais nous ne pouvons pas encore confirmer ces informations. Pour rappel, les Pixel Buds actuels sont vendus à 179 $.

Google devrait lancer officiellement les Pixel Buds A-Series aux côtés du Pixel 5a et de son écran OLED de 6,2 pouces lors de sa conférence annuelle Google I/O. Celle-ci aura lieu du 18 au 20 mai. Si Google dévoile bel et bien les écouteurs true wireless à l’occasion de la conférence, les Pixel Buds A seront disponibles plus tard dans l’année. En attendant, n’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs écouteurs true wireless de 2021 si vous avez besoin d’une nouvelle paire.

Source : Tech Radar