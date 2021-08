Pixel Fold : la date de sortie peut-être retardée

Ces derniers mois, les esprits se sont concentrés sur les Pixel 6 et 6 pro. On sait déjà qu’il faudra attendre octobre pour obtenir le Pixel 6. Dans les prochaines semaines, les futurs acquéreurs pourront certainement compter sur une présentation du téléphone. Lors du lancement du Pixel 6, on peut espérer quelques images du Pixel Fold, le téléphone pliable de Google.

Crédit : MacRumors render

Des sources à l’intérieur de Google auraient admis que le projet Pixel Fold aurait été retardé. Il n’y a donc pas de calendrier bien clair. On peut toujours espérer une présentation en automne, pendant le lancement du Pixel 6. De plus, Google ne sera pas la seule entreprise à prochainement proposer une gamme de smartphones pliables.

Caractéristiques

Peu de détails sont disponibles à propos du Pixel Fold. L’écran devrait s’étirer sur 7,6 pouces, la même taille que celui du Samsung Galaxy Z Fold 3. Pas de surprises, Google avait annoncé créer le smartphone pliable en collaboration avec Samsung. On peut sans doute s’attendre à une configuration partageant certaines des fonctionnalités haut de gamme du Pixel 6. Parmi celles-ci, une connectivité 5G ou encore la prise en charge du WiFi 6. Google avait annoncé les Pixel 6 et 6 pro comme dotés de Tensor, un chipset interne aussi créé avec Samsung. Le rôle de Tensor est notament d’améliorer les performances de la caméra en combinant simultanément les données de plusieurs capteurs. Aussi, si le Pixel Fold possède le même modem que le Pixel 6, il est supposable qu’ils partagent également un SoC similaire.

Si l’on doit filer la comparaison entre les deux smartphones, on ne peut s’empêcher de penser au capteur d’empreintes du Pixel 6, situé sous l’écran. Ou encore de son système de charge rapide 33W. Vu le sérieux appliqué à la conception du Pixel 6 et 6 pro, on ne peut imaginer que d’excellentes perspectives en ce qui concerne le Pixel Fold. Retardé ou non, il semble que l’on puisse désormais compter sur Google pour produire des smartphones performants.

Source : bgr.com