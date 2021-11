Pixel Fold : le smartphone pliable de Google sortirait en 2022, mais il serait inférieur au Pixel 6 en photo

Le Pixel Fold, le premier smartphone pliable de Google, sortirait en 2022. Sa qualité photo serait cependant inférieure à celle des Pixel 6 et 6 Pro récemment sortis. Google n’utiliserait pas les mêmes capteurs afin de garder le smartphone le plus fin possible.

La sortie du fameux Pixel Fold se précise de plus en plus. Le premier smartphone pliable de Google n’est pas sorti fin 2021 comme certaines sources le suggéraient. Il pourrait cependant arriver l’année prochaine. En effet, nos confrères de 9to5Google ont fouillé les fichiers de la dernière version de l’application Google Camera. Ils ont fait des découvertes plutôt intéressantes.

Rendu du Pixel Fold – Crédit : Waqar Khan

Surnommé « Pipit » en interne, le Pixel Fold sortirait en 2022. Il ne sera cependant pas autant axé sur la photo que les Pixel 6 et 6 Pro cette année. En effet, nous avons comparé la caméra du Pixel 6 Pro avec celle de l’iPhone 13 Pro. Le smartphone de Google a beau être moins cher de 260 €, son rendu est à certaines occasions plus net et plus juste.

Le Pixel Fold serait équipé de 4 capteurs, dont 2 qui seraient utilisables quand il est plié

Selon les informations obtenues par 9to5Google, Google serait obligé de sacrifier la qualité photo du Pixel Fold s’il ne veut pas ajouter de l’épaisseur à son smartphone pliable. En effet, le module photo du Pixel 6 est trop encombrant pour un smartphone pliable. Il est déjà plus épais que les autres smartphones quand il est fermé.

Au lieu du capteur GN1 de 50 Mpx utilisé sur le Pixel 6 que nous avons testé, Google réutiliserait le capteur IMX363 de 12,2 Mpx que l’on retrouve sur les Pixel depuis le Pixel 3. Le Pixel Fold devrait aussi avoir un capteur ultra grand-angle IMX386 de 12 Mpx. Néanmoins, il se pourrait que ce capteur soit uniquement utilisable quand le Pixel Fold est plié. Le terme « Plié » en rapport avec le capteur apparaît effectivement dans le code de Google Camera, d’après 9to5Google.

De plus, le Pixel Fold accueillerait aussi deux capteurs IMX355 de 8 Mpx, un pour la caméra frontale de l’écran interne et un pour l’écran externe quand le smartphone est plié. Les utilisateurs bénéficieraient ainsi de la même qualité photo pour leurs selfies, que le Pixel Fold soit plié ou non. Nous ne savons pas encore si la caméra frontale du Pixel Fold sera dissimulée sous l’écran interne comme ce que Samsung a fait avec le Galaxy Z Fold 3 dévoilé en août.

Source : 9to5Google