Pixel Watch : un nouveau leak dévoile les fonctions de la montre connectée

Sa sortie est imminente. Le 6 octobre, Google lancera sa Pixel Watch en grande pompe. Nous savons déjà à quoi elle ressemblera, le patron Sundar Pichai l’ayant même portée lors de la conférence Code. Le leaker SnoopyTech vient en outre de partager une publicité qui nous donne un bon aperçu de son épaisseur et de sa couronne rotative. Mais quid de ses fonctionnalités ?

Pixel Watch : la double casquette Google/Fitbit

Cette montre permettra de suivre sa fréquence cardiaque et d’obtenir un suivi de ses activités physiques. Il sera également possible de lancer un itinéraire sur son poignet dans Maps mais aussi de payer chez les commerçants grâce à Google Wallet. Qui plus est, la montre vous permettra de décrocher des appels et de contrôler votre maison connectée via Google Assistant. En définitive, Son slogan « Help by Google, Health by Fitbit » résume bien son panel de fonctions. Voici le spot publicitaire :

Il y a quelques jours, le prix de la Pixel Watch a fuité. Le modèle WiFi serait vendu au tarif de 350 dollars tandis que la version 4G atteindra les 399 dollars. Elle serait donc plus onéreuse que sa rivale, la Galaxy Watch, mise à prix à 299 dollars (WiFi) et 349 dollars (4G). Concernant son endurance, la Pixel Watch serait équipée d’une batterie de 300 mAh offrant offrant une journée d’autonomie. Elle serait en outre incompatible avec la charge rapide.

Par ailleurs, Amazon a publié par erreur une page de précommandes pour la Pixel Watch. L’occasion d’avoir la confirmation que Google prévoit des bracelets en silicone, en tissu et en cuir. Il ne reste plus que quelques jours avant que le voile soit complètement levé sur cette smartwatch très attendue par les technophiles. Elle tentera de s’imposer sur le marche déjà bondé des montres connectées dont voici notre guide d’achat.