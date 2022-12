Pixmania vous propose l’Apple Watch Series 8 à partir de 18,57€/mois !

En ce moment chez Pixmania, vous pouvez profiter de l’Apple Watch Series 8 à partir de 18,57€/mois pendant 24 mois. On vous explique tout ci-dessous.

Voir les Apple Watch Series 8 à prix réduit chez Pixmania

Vous cherchez une montre connectée haut de gamme à prix réduit ? Pixmania a pensé à vous et vous propose un large rayon d’Apple Watch à prix réduit. Autre bonne nouvelle : grâce à sa solution de financement Pixeasy, Pixmania vous propose en prime de payer votre montre connectée Apple en plusieurs fois avec jusqu’à 36 mensualités. Et ce n’est pas fini ! Pixmania propose également le système Pixtrade grâce auquel vous pouvez revendre votre ancien appareil pour faire baisser encore un peu plus le prix de votre montre.

Parmi tous les modèles proposés, vous pouvez ainsi vous procurer l’Apple Watch Series 8 OLED 41mm pour seulement 518,10€ ou en 36 mensualités de 15,90€. Et encore mieux, si vous acceptez de renvoyer votre montre au bout de 24 mois, vous pouvez économiser 127,54€ et payer 18,22€/mois pendant 2 ans pour votre Apple Watch Series 8.

L’Apple Watch Series 8 : un écran Retina de qualité pour une montre innovante

Clairement haut de gamme, l’Apple Watch Series 8 propose un écran Retina toujours activé très solide. Il est en verre épais et propose une forme robuste avec une base plate pour résister au maximum aux fissures.

Très innovante, la montre propose des capteurs de santé avancés comme le capteur de fréquence cardiaque pour une compréhension totale de votre santé. Et ce n’est pas tout : la montre Apple offre également un capteur de température. Vous pouvez ainsi comprendre vos cycles, mais aussi contrôler votre température corporelle pendant votre sommeil et votre quotidien.

Voir toutes les Apple Watch Series 8 chez Pixmania

*Offre valable uniquement en France métropolitaine et dans la limite des stocks disponibles, prix sujet à variation. Crédit affecté sur 36 mois, sans assurance avec apport obligatoire, au TAEG fixe de 6,99% et au taux débiteur annuel fixe de 6,77%, amortissable par les partenaires de financement de Pixmania. Les offres de financement sont susceptibles de varier et peuvent être modifiées ou annulées à tout moment.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Pixmania.