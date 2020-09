PlayStation 5 : Fuite au sujet de la rétrocompatibilité

De nouveaux détails sur la rétrocompatibilité de la PlayStation 5 semblent avoir fuité via le PlayStation Store.

Le format de la rétrocompatibilité de la PlayStation 5 reste assez nébuleux. Sony a fourni relativement peu de détails à ce sujet, et le public est à l’affut de la moindre information. Faute de nouvelles officielles de la part de Sony, il se pourrait qu’une fuite nous en dise plus à ce sujet. En effet, de nouveaux indices ont été trouvés dans le code source du PlayStation Store.

La PS5 à côté de la PS4. Crédits : Sony

Dans le code source, on trouve des messages adressés aux joueurs. Par exemple : « Ce jeu PS4 n’est pas encore pris en charge par votre système PS5. Nous rendons constamment plus de jeux PS4 jouables sur PS5. Mettez à jour votre PS5 et essayer de lancer ce jeu. » Un message qui pourrait indiquer que Sony n’est pas totalement prêt en ce qui concerne la rétrocompatibilité, en fonction bien sûr du nombre de jeux concernés. Jim Ryan, le PDG de PlayStation, avait affirmé que la très grande majorité des jeux seront rétrocompatibles. Le constructeur semble déjà avoir anticipé le fait que certains titre PS4 ne seront pas jouable sur PS5, en tout cas pas immédiatement. Sony l’avait d’ailleurs déjà annoncé en début d’année, mais ce message semble le confirmer.

Des fonctionnalités cross-génération bienvenues

Du côté des bonnes nouvelles, un autre message semble indiquer qu’il sera possible de créer des « Party » entre les deux consoles. Les joueurs pourront donc toujours communiquer nativement en jeu si l’un est sur PS4 et l’autre sur PS5. De même, les sauvegardes supporteront le changement de génération via le cloud. Le téléchargement de jeux à distance sera également toujours de la partie. En somme, ces nouvelles sont une très bonne chose pour les futurs possesseurs de PS5.

A l’heure actuelle, Sony n’a pas encore commenté ces fuites. La sortie imminente de la PS5, prévue pour novembre, devrait encourager le constructeur à dévoiler des informations plus précises. Jusqu’ici, les concurrents sur le secteur des consoles nouvelle génération sont très soucieux de la façon dont ils distillent les informations.

Source : Comicbook