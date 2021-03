PlayStation 5 : Kena Bridge of Spirits se dévoile un peu plus dans un nouveau trailer

Kena Bridge of Spirits a montré plus de gameplay PS5 dans un trailer diffusé lors du Future Games Show.

De nouvelles images de Kena : Bridge of Spirits nous sont parvenues à l’occasion du Future Games Show, organisé par GamesRadar. Alors que le jeu était très attendu pour début 2021, sa date de sortie a été discrètement repoussée au mois d’Août. Avec le report de nombreux titres en raison du contexte mondial, les attentes autour de Kena n’ont fait que grandir. Ces nouvelles images vont permettre aux joueurs de patienter avant de pouvoir mettre la main sur ce titre prometteur.

Image de Kena Bridge of Spirits diffusée au Future Games Shohcase. Crédit : GameRant/Ember Lab

Cette nouvelle vidéo nous replonge dans le monde de Kena, très coloré façon Pixar. Bien que Sony avait présenté de nouvelles images lors du State of Play de février, les informations au sujet de Kena se font tout de même rares. On en sait assez peu sur le jeu, hormis quelques éléments d’histoire et de gameplay. Autant le dire tout de suite, cette vidéo ne donne pas beaucoup plus d’informations sur Kena. Mais elle a le mérite d’en montrer plus au sujet de son environnement. Même si certaines images de ce trailer ont déjà été montrées par le passé.

Kena Bridge of Spirits, très attendu pour compenser le manque de jeux PS5

Ces nouvelles images font du bien, d’autant que les sorties sur PS5 sont à la peine en 2021. Dans le contexte actuel, peu de nouveaux jeux sont prévus d’ici la fenêtre de lancement de Kena. Cela recentre l’attention des joueurs sur le titre d’Ember Lab. La sortie du jeu est prévue pour le 24 août, sauf en cas de nouveau report. Dans le même temps, la plupart des nouveaux jeux prévus pour cette année ne sont pas datés. Dans le contexte actuel, cela créé beaucoup d’incertitudes sur leur date sortie effective. Cette incertitude joue en faveur de Kena : Bridge of Spirits, qui pourrait en profiter pour atteindre un public plus large.

Cependant, même si ce titre semble très intéressant grâce à son environnement envoûtant et ses décors colorés, il ne suffira probablement pas à lancer une nouvelle génération de PlayStation qui se montre très avare en nouveautés pour le moment. Heureusement, la rétrocompatibilité de la console permet aux joueurs de patienter. Mais Sony va devoir passer à la vitesse supérieure pour contenter une clientèle dans l’expectative. On espère voir les choses bouger une fois que les stocks de PlayStation 5, aujourd’hui encore inexistants, seront plus accessibles.

Source : gamerant.com