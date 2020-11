PlayStation 5 : La console de Sony est très silencieuse, d’après une nouvelle vidéo

Avec la PlayStation 5, Sony compte bien gommer les défauts des précédentes itérations de ses consoles de salon. Une attention particulière a été portée au système de refroidissement, hautement critiqué sur la génération précédente. D’autant plus que la concurrence, à travers la Xbox One X, avait été particulièrement plébiscitée à ce sujet. Sony a donc pris les choses en main et a travaillé dur sur la PS5 afin de proposer une expérience de jeu silencieuse. Les premiers retours de la presse sur la console sont très prometteurs. Les premiers tests sont notamment dithyrambiques sur le silence de la console. Un point non négligeable pour les joueurs à la recherche d’une expérience de jeu confortable.

Crédits : PlayStation

Sony était très attendu à ce sujet. Après de nombreuses promesses sur le travail effectué sur le système de refroidissement de sa nouvelle console, à la fois au niveau du silence et de la chauffe, il semble que le constructeur japonais ait tenu parole. Les premiers tests effectués par des youtubeurs japonais étaient déjà prometteurs à ce sujet. Alors que les tests des grands organes de presse mondiaux commencent à tomber, les retours à ce sujet sont également positifs. Une bonne nouvelle pour Sony, mais surtout pour les futurs utilisateurs de la PS5, qui apprécieront ces progrès.

The PlayStation 5 seems extremely quiet 😲



Credit: u/LazerEnzo | #PS5 pic.twitter.com/ZuoonY053H — PS5 Videos (@PS5Videos) November 7, 2020

Avec la PlayStation 5, le silence est d’or

LazerEnzo, un utilisateur de Reddit, a publié une vidéo montrant la console en train de faire tourner Spider-Man : Miles Morales, sans le son. La vidéo a été publiée ensuite sur Twitter. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la vidéo montre le silence de la console. Même en montant le son au maximum, il est compliqué de détecter le moindre son émis par la console. Une excellente nouvelle, considérant le bruit émis par la PS4 Pro, souvent comparé au décollage d’un avion.

La promesse semble donc avoir été tenue par Sony. Reste à savoir si ce silence se vérifiera en conditions réelles, et surtout sur la durée. En effet, l’accumulation de poussière au fil du temps peut parfois augmenter le bruit émis par les consoles. Espérons donc qu’en plus d’avoir travaillé sur son système de ventilation, Sony ait prévu un système anti-poussière pour maintenir ce silence sur le long terme. A défaut, la vidéo de démontage de la console montre qu’il sera plutôt aisé de nettoyer la poussière de façon régulière pour éviter ce phénomène.

PS5 : le ventilateur continuera d’être optimisé grâce à des mises à jour

Source : Comicbook