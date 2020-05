PlayStation 5 : La présentation officielle aura lieu le 4 juin à 22 h

Crédits : Sony

Si la période de cette présentation était connue depuis plusieurs mois, la date exacte en revanche restait mystérieuse. On la connaît maintenant de façon officielle puisque Sony l’a annoncé sur son site, invitant tous les fans à être devant YouTube le 4 juin à 22 h.

J-5 pour la PS5

La grand-messe PlayStation aura donc lieu uniquement en ligne, pandémie de Covid-19 oblige. Sony assure toutefois que cela n’affectera pas l’expérience puisqu’elle a été « pensée différemment pour vous faire voyager avec nous et, avec un peu de chance, vous faire sentir plus proches de nous que jamais ». Elle durera un peu plus d’une heure mais pour le moment le constructeur maintient le suspense sur son contenu.

Jusqu’à maintenant les seules informations officielles qui ont été montrées concernent la manette DualSense, radicalement différente des anciennes DualShock. Nous lui avons d’ailleurs consacré un dossier. De son côté, Epic a présenté le rendu de son moteur Unreal Engine 5 mais sans nommé aucun jeu. C’est donc la grosse attente des joueurs, connaître les jeux qui feront partie de la line-up, ou même ceux qui arriveront plus tard.

Hier, Amazon France a laissé fuiter 11 jeux qui pourraient autant d’indices concernant ceux qui seront présentés le 4 juin. On sait également que Star Wars : Project Maverick devrait être annoncé la semaine prochaine, peut-être pendant la conférence PS5. Hier nous apprenions que les jeux récemment annoncés et à venir pour la PlayStation 4 devront également être jouables sur la PS5, une solution simple pour Sony de convaincre les joueurs de se lancer dans l’aventure de cette nouvelle console.

Source : Sony