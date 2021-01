PlayStation 5 : Les dates de sortie annoncées au CES 2021 furtivement retirées des trailers

En marge du CES 2021, Sony avait communiqué une vidéo présentant un certain nombre de dates de sorties pour 2021. Des informations importantes, puisque la PS5 est actuellement en manque de jeux, ce qui représente d’ailleurs l’un des principaux reproches fait par les joueurs. Il se pourrait que ces dates ne soient pas réalistes, puisque Sony les a retirées discrètement de son trailer. Celui-ci a été publié sur YouTube sans les mentions présentes initialement dans la vidéo diffusée lors du CES.

Images de Horizon: Forbidden West présentées au CES 2021. Crédits : YT/Sony

CES 2021 : des jeux PS5 datés, puis un rétropédalage de Sony

Dans ce trailer, plusieurs jeux plus ou moins attendus étaient évoqués. On pense notamment à Kena: Bridge of Spirits, le Projet Athia de Square Enix, Pragmata, ou encore Ghostwire Tokyo. Pour les sorties « proches », la plus grande inquiétude concerne Kena et Ghostwire Tokyo, puisque ces derniers devaient, d’après le trailer, sortir respectivement en mars et en octobre 2021. Ayant été retirées de la vidéo officielle, ces dates pourraient bien ne pas être fiables.

Il en va de même pour les deux blockbusters de Sony, Ratchet & Clank: Rift Apart, et Horizon: Forbidden West. Massivement attendus, particulièrement le second, les jeux étaient annoncés vaguement pour 2021, sans plus de précisions. Avec la disparition de cette mention, les possibilités d’éventuels reports prennent du poids. Cela dit, il serait surprenant que le nouveau Ratchet & Clank ne sorte pas en 2021, puisqu’il était initialement attendu pour le premier trimestre 2021. Il semble donc que Sony ne veuille prendre aucun risque quant à l’annonce de ses jeux exclusifs.

Sortie des jeux PS5 : excès de prudence de Sony, ou nouveaux reports à craindre ?

Les raisons de ce retrait ne sont à l’heure pas connues, et Sony n’a pas communiqué en la matière. Cependant, il semble normal de s’interroger. Pourquoi Sony a-t-il retiré les dates dans un laps de temps aussi court ? La vidéo a-t-elle montré plus d’informations qu’elle aurait dû ? La mention des dates était-elle une erreur ? Ou bien Sony s’est rendu compte que ce planning n’est pas réaliste ? Compte tenu de la situation mondiale complexe et de la pénurie générale de PS5, il semble normal d’être prudent à ce sujet. Cependant, faute de communication de Sony à ce sujet, l’incertitude demeure, et laissent penser que les sorties prochaines pourraient connaître des perturbations.

Source : VG247