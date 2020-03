PlayStation 5 : Sony révèlera enfin l’architecture de sa console demain

Malgré l’annulation des principaux salons autour du jeu vidéo, Microsoft a su occuper le devant de la scène médiatique en déroulant un plan de communication bien préparé. Depuis quelques semaines, la firme dévoile peu à peu les caractéristiques et les fonctionnalités de sa console next-gen, avec en point d’orgue, une publication surprise qui révèle les derniers détails techniques de la Xbox Series X. Sony sort enfin de son mutisme en annonçant un live stream qui lèvera enfin le voile sur la PlayStation 5.

Crédit : Sony

Mark Cerny, responsable de l’architecture des consoles Sony depuis la PS4, fera écho à la présentation Microsoft durant un évènement en ligne demain à partir de 17h sur le blog PlayStation. Au menu, le détail de l’architecture système de la PS5, et les fonctionnalités qui « façonneront l’avenir des jeux vidéos ». On s’attend donc à découvrir le design de la console, la nouvelle manette Dualshock 5, et de quoi la comparer avec la Xbox Series X en matière de performances. Sony devrait néanmoins suivre la même stratégie que Microsoft, et conserver quelques secrets pour plus tard, notamment son prix, sa date de sortie exacte, et l’existence éventuelle d’une PlayStation 5 Pro.

Demain à 17h00 Mark Cerny, le « lead system architect » de la PS5, présentera plus en détails l'architecture système de la PS5 et comment cela façonnera l'avenir des jeux vidéo.



À regarder demain sur le Blog PlayStation : https://t.co/0Cx77h9UVv pic.twitter.com/qmEe5GnLtP — PlayStation France (@PlayStationFR) March 17, 2020

PS5 : 8k, ray tracing, rétrocompatibilité, Gamestop confirme les specs de la console

PS5 : les caractéristiques attendues durant le live stream de Sony

La PlayStation 5 sera dotée d’un CPU AMD Ryzen à 8 cœurs et 16 threads d’architecture Zen 2 gravé en 7 nm. Pour la partie graphique, la console sera équipée d’un GPU AMD basé sur la technologie Radeon Navi qui prendra en charge le ray tracing et l’audio 3D. La quantité de mémoire doit encore être précisée, mais il s’agira vraisemblablement de GDDR6. On s’attend également à ce que le Dualshock 5 soit équipé de moteurs haptiques et de gâchettes à retour de force. Enfin, la PS5 sera rétrocompatible avec les générations de console précédentes, probablement jusqu’à la PSX.

PS5, PS5 Pro : date de sortie, prix, design, performances, on vous dit tout

Source : Twitter