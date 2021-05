PlayStation 5 : un fan modifie une PS5 pour la rendre ultra compacte

La PlayStation 5 est une excellente console. Elle propose des performances next-gen, pour un prix bien en deçà d’un PC gaming. Cependant, son design, et ce dès son annonce, a divisé la communauté. S’il est aujourd’hui plutôt bien adopté, de nombreux utilisateurs se sont plaints de la taille de la PS5. Il est vrai que son encombrement est conséquent, et rend parfois difficile son intégration dans nos salons. Un utilisateur a décidé de prendre le taureau par les cornes et de totalement refaire sa console, pour la rendre plus discrète et plus compacte. Et le résultat est impressionnant.

La PlayStation 5 repensée de DIY Perks. Crédit : YouTube/DIY Perks

PlayStation 5 : un redesign à l’opposé de l’idée de base de Sony

La chaine YouTube DIY Perks a mis en ligne la vidéo complète du processus de modification de la console. La finition est totalement à l’opposé de ce que propose la PS5. Exit le design futuriste de la console de Sony, la nouvelle PS5 de DIY Perks est vintage, minimaliste et son design est basé sur une dominante bois.

De bois de noyer, précisément. Le bois a été travaillé pour lui donner une teinte plus sombre, plus chaude. Le dessus, lui, est composé de fibre de carbone au design « nid d’abeille », qui permet de donner une touche plus moderne à l’ensemble. Le résultat final est très sympathique, et fait sensiblement penser à une platine vinyle au look rétro. La console a un côté vintage très prononcé, qui peut s’adapter à quasiment n’importe quel type d’intérieur (et de meuble TV).

Le design a été pensé pour ne pas altérer l’utilisation de la PS5. Tous les ports sont accessibles, et la ventilation n’a pas été oubliée. La console peut donc être utilisée de façon optimale, comme dans sa forme d’origine. D’après DIY Perks, la gestion du bruit est excellente et propose un confort sonore similaire à la PlayStation 5 standard.

La PlayStation 5 est toujours extrêmement difficile à trouver à cause de la pandémie qui continue d’impacter le secteur de l’électronique. Sony prévoit d’ailleurs de modifier la PS5 pour contrer cette pandémie. Cependant, le redesign devrait être uniquement interne, et son apparence ne devrait donc pas changer de façon significative.

