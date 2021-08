PlayStation 5 : un fan présente une magnifique DualSense Mortal Kombat

Alors que Sony vient de sortir de nouvelles manettes DualSense pour PS5, les (hypothétiques) accessoires de personnalisation officiels ne sont toujours pas disponibles. Évidemment, certaines marques d’accessoires en ont profité pour proposer des panneaux latéraux et des coques pour la PS5 et la DualSense. Certaines entreprises proposent même des DualSense totalement personnalisées à l’achat. Par exemple cette DualSense au look incroyable postée par un utilisateur de Reddit.

Une DualSense custom Mortal Kombat. Crédit: Reddit

La base cette customisation part clairement d’une manette DualSense noire, qui fait partie des nouveau modèles proposés par Sony. Des touches de jaune ont été ajoutées, notamment le logo PS, la croix directionnelle, et les traditionnelles touches croix/carré/rond/triangle. Et bien sûr le dragon typique de Mortal Kombat sur le pavé tactile. Qu’on aime ou non Mortal Kombat, force est de constater que cette DualSense est magnifique. La customisation est simple, sobre, et c’est surement ce qui fait que le résultat est très réussi.

PS5 : la customisation de DualSense pour PS5 est très répandue parmi les joueurs

L’utilisateur Reddit u/ExpensiveMap3065 a fait appel à LaZaModz, une entreprise qui propose des manettes customisées. LazaModz n’en est pas à son coup d’essai, ayant déjà réalisé de nombreuses manettes DualSense présentées sur son compte Instagram.

Pour l’instant, Sony n’a pas annoncé si l’entreprise prévoit ses propres accessoires pour la customisation des manettes. De l’autre côté, pourtant, Microsoft a compris que beaucoup de joueurs aiment la customisation. La firme américaine a créé le Xbox Design Lab Program, qui permet aux utilisateurs de customiser les manettes Xbox. De nombreux fans de PlayStation ont réclamé cette possibilité, mais Sony n’a pour l’instant rien annoncé.

Un silence qui a permis aux entreprises tierces de tirer leur épingle du jeu. Comme la PS5 est très facile à démonter, notamment ses panneaux latéraux, il est très facile de personnaliser son look à prix réduit. Beaucoup d’entreprises avaient déjà abandonné la commercialisation de « skins » pour la PS5, à cause de ses courbes trop irrégulières. Pourtant, les options de customisation continuent de pulluler sur la toile, au point qu’il est devenu difficile de s’y retrouver.

PS5 : comment personnaliser votre console next-gen ?

Source : comicbook.com