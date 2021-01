PlayStation Plus : l’abonnement 12 mois à 44,99 € au lieu de 59,99 €

L’abonnement Playstation Plus 12 mois est actuellement en promo. Sony le propose à 44,99 € durant quelques jours. A noter qu’il donne accès au multijoueurs en ligne, à des jeux gratuites et des réductions exclusives.

Jusqu’au 18 janvier, bénéficiez de l’abonnement PlayStation Plus pendant 12 mois pour 44,99€.

Les nouveaux abonnés vont donc pouvoir bénéficier de cette belle offre qui leur permettra de jouer en ligne en multi-joueurs tout en profitant des jeux gratuits proposés chaque mois, mais aussi des remises exclusives sur le PlayStation Store. Par exemple, Sony offre trois jeux ce mois-ci : Shadow of the Tomb Raider et Greedfall pour les joueurs PS4. Les joueurs PS5 ont droit à un titre supplémentaire : Maneater.

Voici donc une belle surprise qui vous permettra d’attendre patiemment d’avoir la PS5 dans votre salon. En effet si nous avons pu tester la PS5 il y a quelques semaines, une grande majorité n’ont pas eu la joie de l’avoir sous le sapin.

Abonnement Playstation Plus 12 mois à petit prix

Les nouveaux abonnés vont pouvoir profiter de ce bon plan dématérialisé jusqu’au 18 janvier. Pour cela c’est très simple il vous suffit de vous connecter à votre console et d’effectuer votre achat ou de passer par le portail Internet du PlayStation Store. Cet abonnement vous permettra de jouer en ligne en mode multi-joueurs mais aussi de profiter des jeux gratuits sur le PlayStation Store (24 jeux par an) et des autres cadeaux proposés, comme par exemple des remises exclusives ou encore la possibilité à vos amis de jouer à vos jeux.

Cet abonnement de 44,99€ à l’année vous reviendra donc à moins de 3,75€ par mois, autant dire un prix dérisoire par rapport aux services proposés. A ce tarif il sera vraiment regrettable de ne pas en profiter, surtout qu’en ces temps de couvre-feu/confinement, nous avons vraiment le temps d’avancer dans nos jeux et d’en découvrir de nouveaux.