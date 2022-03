PlayStation Plus : pas de gros jeux day one contrairement au Xbox Game Pass

N’attendez pas God of War Ragnarök à son lancement – Crédit : Sony Interactive Entertainment

Sony vient d’annoncer le lancement de son nouveau PlayStation Plus. Divisé en trois offres, le service propose une économie proche du Xbox Game Pass. Pour un abonnement mensuel, les joueurs profitent d’un catalogue de plus de 700 jeux répartis sur plusieurs générations. Une réponse au Xbox Game Pass de Microsoft, véritable carton en termes de rapport qualité-prix disponible sur Xbox et PC. Mais Sony tire un trait sur l’un des plus gros arguments de Microsoft. Jim Ryan, dirigeant de la société, annonce que les gros jeux PlayStation ne seront pas disponibles day one sur le nouveau PlayStation Plus.

Sony parle d’un « cycle vertueux » mais rien n’est figé

Jim Ryan prend la parole et répond à l’une des interrogations des joueurs. N’attendez pas à voir de gros jeux exclusifs comme God of War Ragnarök qui veut un Thor bedonnant contrairement à celui de Marvel. Une position à contrario du Xbox Game Pass proposant ses titres majeurs à leur sortie comme Starfield bénéficiant d’une montre connectée collector.

En ce qui concerne l’intégration de nos jeux dans [le PlayStation Plus] dès leur sortie… Comme vous le savez, ce n’est pas une voie que nous avons empruntée dans le passé. Et ce n’est pas celle que nous voulons suivre avec ce nouveau service. Nous pensons que si nous le faisons avec les jeux de PlayStation Studios, notre cycle vertueux serait brisé. Le niveau d’investissement que nous devons faire dans nos studios ne sera plus possible. Nous pensons qu’un effet sur la qualité de nos jeux n’est pas ce que les joueurs souhaitent. L’investissement génère du succès ce qui permet encore plus d’investissement et encore du succès. Nous aimons ce cycle et nous pensons que les joueurs aussi. Jim Ryan

Néanmoins, le dirigeant de Sony ne ferme pas la porte à une sortie day one pour les gros jeux. Jim Ryan ajoute que « rien n’est éternel » et que notre monde « change très rapidement ». L’homme précise qu’il ne veut pas s’avancer et parle de l’approche sur le courte terme pour le PlayStation Plus.

