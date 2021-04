PlayStation Plus Video Pass : Sony confirme son service de streaming de films et séries

Le PlayStation Plus Video Pass existe bel et bien. Sony vient de le confirmer en annonçant que son service de streaming de films et séries à la demande réservé aux abonnés est disponible en Pologne pour une période de test d’un an.

Après une fuite sur le site officiel PlayStation polonais, Sony a finalement confirmé l’arrivée du PlayStation Plus Video Pass. Il s’agit d’un service de streaming de films et séries à la demande. Il est uniquement réservé aux abonnés du PlayStation Plus. D’ailleurs, n’oubliez pas que vous pouvez encore récupérer Oddworld : Soulstorm, Days Gone et Zombie Army 4 : Dead War jusqu’à la fin du mois d’avril si vous êtes abonné au PS Plus.

Le PlayStation Plus Video Pass – Crédit : PlayStation Polska

Nick Maguire, vice-président des services mondiaux de SIE, a confirmé le lancement du PlayStation Plus Video Pass au média polonais Spider’s Web. Il a précisé que : « nous nous concentrons actuellement uniquement sur le marché polonais, sur les joueurs polonais et quelle sera leur réaction à l’avantage supplémentaire du programme PS Plus ». En effet, le PlayStation Plus Video Pass sera uniquement disponible sur le territoire polonais pendant la période de test qui durera un an.

Le PlayStation Plus Video Pass commence avec 20 films et séries

Avec le PlayStation Plus Video Pass, les abonnés au PS Plus sur PS5 et PS4 peuvent accéder à 20 films et séries signés Sony Pictures. Il y a notamment Venom, Bloodshot et Retour à Zombieland. Du nouveau contenu sera ajouté tous les trois mois. Mais alors, pourquoi lancer le PlayStation Plus Video Pass en Pologne au lieu d’un autre territoire ?

Selon Nick Maguire, les joueurs polonais « se distinguent par leur engagement et leur activité sur le réseau et les médias sociaux ». De plus, il a ajouté que : « ils aiment aussi utiliser les plateformes VOD. Pour nous, c’est la combinaison parfaite, le marché parfait, pour introduire un service de test dans le cadre du programme PS Plus ». À la suite de ce test, Sony déterminera donc si le PlayStation Plus Video Pass a le potentiel d’être déployé mondialement. D’ailleurs, Sony est récemment revenu sur sa décision de fermer le PlayStation Store sur la PS3 et la PS Vita.

Pour Sony, le PlayStation Plus Video Pass est un moyen de s’imposer face au Xbox Game Pass de Microsoft qui est en train de tester le cloud gaming en 1080p. Pour rappel, Sony a annoncé au début de l’année la fin de la vente et de la location de films et séries sur le PlayStation Store à partir du mois d’août. Il fallait donc s’attendre à l’arrivée d’un service de SVoD en tant qu’alternative.

Source : ComicBook